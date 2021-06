Google und Amazon.com müssen sich in Großbritannien mit der Marktaufsicht auseinandersetzen. Die Competition and Markets Authority (CMA) habe eine formelle Untersuchung gegen die US-Unternehmen wegen des Verdachts eingeleitet, dass beide nicht in ausreichendem Maße Online-Käufer vor gefälschten Produktbewertungen auf ihren Websites schützen. Die CMA will nun gezielt prüfen, ob die Firmen gegen das Verbraucherrecht verstoßen haben.

Ebay erhöht Aktienrückkauf auf 5 Mrd Dollar

Der Online-Marktplatz Ebay will die für dieses Jahr geplanten Aktienrückkäufe erhöhen, nachdem der Transfer seines Kleinanzeigengeschäfts an Adevinta abgeschlossen ist. Der US-Konzern teilte mit, dass in diesem Jahr Aktien im Wert von 5 Milliarden US-Dollar zurückgekauft werden sollen. Im vorherigen Rückkaufplan waren es nur 2 Milliarden Dollar.

Fedex steigert Investitionen in Logistik-Netzwerk

Fedex will die Investitionen im laufenden Geschäftsjahr um 22 Prozent hochfahren, um die Kapazität des Logistiknetzwerks zu erhöhen. In jüngster Vergangenheit hatte der starke Anstieg bei Online-Bestellungen zu Zustellungsverzögerungen geführt.

Panasonic bestätigt Verkauf der kompletten Tesla-Beteiligung

Der japanische Technologiekonzern Panasonic hat seine gesamte Beteiligung an seinem Batterie-Kunden Tesla für geschätzte 3,61 Milliarden US-Dollar verkauft. Das Aktienpaket sei bereits im Ende März 2021 abgelaufenen Geschäftsjahr veräußert worden. Die Japaner hätten Tesla darüber informiert. Die Maßnahme soll die Belieferung von Batterien an den US-Elektroautohersteller nicht beeinträchtigen.

Toshiba-Aktionäre wählen Chairman wegen Governance-Mängeln ab

Die Toshiba-Aktionäre haben auf der Hauptversammlung den Chairman des Unternehmens, Osamu Nagayama, abgewählt. Die Aktionäre stimmten im Zusammenhang mit Vorwürfen, Nagayama habe zusammen mit der japanischen Regierung die Rechte ausländischer Aktionäre beschneiden wollen, mehrheitlich gegen seine Wiederwahl. Die genaue Stimmenzahl wurde nicht bekanntgegeben.

