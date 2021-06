Boeing wird wohl frühestens im Jahr 2024 die ersten Modelle des Langstreckenflugzeugs 777X ausliefern können. Einem Bericht der Seattle Times zufolge hat die US-Zulassungsbehörde Federal Aviation Administration (FAA) den Konzern wiederholt darauf hingewiesen, dass der Flieger nicht für die Zulassung bereit sei. Dies dürfte sogar nicht vor Ende 2023 der Fall sein, hießt es in einem von der FAA an Boeing gesendeten Brief mit Datum 13. Mai.

Burberry-CEO tritt Ende 2021 von seinem Amt zurück

Die Burberry Group muss sich in Bälde einen neuen Vorstandschef suchen. CEO Marco Gobbetti habe erklärt, dass er zum Ende des Jahres ausscheiden werde. Gobbetti werde eine berufliche Gelegenheit in Italien ergreifen. Die Suche nach einem Nachfolger sei bereits gestartet worden.

Ferragamo wirbt Burberry-CEO Marco Gobbetti ab

Der scheidende Burberry-CEO Marco Gobbetti wechselt in gleicher Postion und als General Manager zum italienischen Lederwarenhersteller Salvatore Ferragamo. "Marco Gobbetti wird die Position antreten, sobald er von seinen vertraglichen Verpflichtungen entbunden ist", teilte das Unternehmen mit. Für die Ernennung ist am 1. Juli eine außerordentliche Vorstandssitzung anberaumt.

Glencore übernimmt Kohlemine in Kolumbien komplett

Der Rohstoffkonzern Glencore kauft seine Partner BHP und Anglo American aus einem Gemeinschaftsunternehmen in Kolumbien heraus. Für insgesamt 588 Millionen US-Dollar werden die Beteiligungen an der Kohlemine Cerrejon übernommen. Alle drei Unternehmen verfügen bisher über ein Drittel der Anteile an der Mine.

Immofinanz bläst Übernahme von S Immo ab

Die österreichische Immofinanz zieht die Konsequenz aus der mangelnden Zustimmung der österreichischen S Immo AG für sein Übernahmeangebot und bläst die Übernahmepläne ab. Immofinanz habe "entschieden, dass das Übernahmeangebot nicht geändert wird und damit entfällt".

Briten geben Intel für Verkaufsdeal mit SK Hynix grünes Licht

Intel darf nach einer Entscheidung der britischen Wettbewerbsaufsicht CMA sein Geschäft mit Flash-Speichern wie geplant an den südkoreanischen Wettbewerber SK Hynix veräußern. Auf Basis der verfügbaren Informationen werde keine vertiefte Phase-2-Prüfung eingeleitet, erklärte die Competition and Markets Authority.

Südkoreas Kakao Bank will 1,9 Milliarden Euro erlösen

Die Online-Bank des südkoreanischen Internetriesen Kakao will bei einem Börsengang im August 2,553 Billionen Won (rund 1,9 Milliarden Euro) einsammeln. In einer Pflichtmitteilung der Kakao Bank heißt es, geplant sei die Ausgabe von 65,45 Millionen Aktien zu einem Stückpreis von 33.000 bis 39.000 Won. Der Erlös soll für das Working Capital und andere Geschäftsziele verwandt werden.

Natwest verkauft irisches Gewerbekreditgeschäft an AIB

Die britische Natwest Group hat im Rahmen des Rückzugs aus Irland den Großteil eines irischen Gewerbekreditportfolios an die irische Bank Allied Irish Banks Plc verkauft. AIB wird von der irischen Natwest-Tochter Ulster Bank für 4,2 Milliarden Euro brutto ein Portfolio an gewerblichen Krediten übernehmen sowie damit verbundene nicht in Anspruch genommene Kredite in Höhe von rund 2,8 Milliarden Euro.

RTL Group verkauft Belgien-Geschäft für 250 Millionen Euro

Die RTL Group trennt sich von ihrer belgischen Tochter. Die Senderkette verkauft RTL Belgium an die Medienunternehmen DPG Media und Groupe Rossel. Der Kaufpreis beträgt 250 Millionen Euro.

