Renault will den Anteil elektrifizierter Autos an den Verkäufen in den kommenden Jahren deutlich steigern. Im Jahr 2025 soll der Anteil bei mindestens 65 Prozent liegen. Fünf Jahre später soll der Anteil dann bereits bei bis zu 90 Prozent liegen.

Suez verkauft vor Fusion mit Veolia Assets für 10,4 Mrd Euro

Der französische Entsorgungskonzern Suez hat den massiven Verkauf von Unternehmensteilen vor der Fusion mit Konkurrent Veolia unter Dach und Fach gebracht. Beide Unternehmen haben dem Verkauf der Suez-Aktiva, die nicht Teil des fusionierten Konzerns sein werden, für 10,4 Milliarden Euro zugestimmt.

Telia verkauft 49 Prozent vom Turmgeschäft in Finnland und Norwegen

Telia trennt sich von fast der Hälfte seines Geschäfts mit Mobilfunktürmen in Finnland und Norwegen. Brookfield Infrastructure Partners und Alecta übernehmen 49 Prozent der Anteile für 722 Millionen Euro.

Zumtobel will 2021/22 auch Umsatz wieder steigern - verdoppelte Dividende

Zumtobel will nach deutlichen Gewinnsteigerungen 2020/21 und einer Dividendenverdoppelung im laufenden Geschäftsjahr auch beim Umsatz wieder zulegen. Der österreichische Lichttechnik-Konzern will den Restrukturierungsmodus hinter sich lassen.

