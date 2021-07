Für die britische Supermarktkette Morrissons könnte sich ein Übernahmekampf abzeichnen. Der US-Private-Equity-Investor Apollo teilte am Montag mit, er sei im frühen Stadium, möglicherweise ein Angebot für Wm. Morrison Supermarkets plc vorzulegen, die viertgrößte Lebensmittelsupermarktkette Großbritanniens.

Norwegischer Fonds stößt Anteile wegen Aktivitäten in jüdischen Siedlungen ab

Norwegens größter Pensionsfonds (KLP) trennt sich von seinen Anteilen an 16 Unternehmen wegen deren Verbindungen zu jüdischen Siedlungen im Westjordanland. Verkauft wurden unter anderem Beteiligungen am Telekommunikationsdienstleister Motorola Solutions und dem Mobilfunkanbieter Cellcom Israel, wie die KLP am Montag mitteilte.

Suez und Fermentalg gründen JV für Algen-Photobioreaktor

Der französische Abfall- und Wassermanagementkonzern Suez und die auf Verwertung von Mikroalgen spezialisierte Fermentalg bündeln ihre Kräfte. Man habe das im Januar angekündigte Gemeinschaftsunternehmen nun gegründet, teilten beide Gesellschaften mit.

Wienerberger erhöht Ausblick nach gutem 2. Quartal

Wienerberger hat den Jahresausblick angesichts besserer Geschäfte in allen Kernmärkten angehoben. Der österreichische Ziegelhersteller rechnet 2021 laut Mitteilung nun mit einem bereinigten EBITDA von 620 Millionen bis 640 Millionen Euro. Bisher lag die Prognose bei 600 Millionen bis 620 Millionen Euro.

Sydney Airport erhält Übernahmeangebot über 17 Milliarden US-Dollar

Der Flughafen Sydney kommt möglicherweise unter den Hammer. Eine Gruppe Infrastruktur-Investoren hat dem börsennotierten Flughafenbetreiber Sydney Airport ein Übernahmeangebot im Volumen von knapp 17 Milliarden US-Dollar unterbreitet.

