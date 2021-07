Die Risikokapital-Sparte von Porsche hat eine Minderheitsbeteiligung an dem israelischen Unternehmen Griiip erworben. Der Entwickler einer Cloud-basierten Datenplattform ermöglicht die Übertragung von Telemetriedaten direkt aus dem Rennwagen, um diese in der Cloud zu analysieren und zu visualisieren, wie der Sportwagenbauer mitteilte. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.

Wirecard-Insolvenzverwalter findet Käufer für Tochter in Indien

Der Insolvenzverwalter von Wirecard hat eine weitere Tochtergesellschaft in Asien erfolgreich veräußert. Der Zahlungsdienstleister Nium mit Sitz in Singapur übernimmt die Wirecard Forex India Private Ltd. Der Vollzug der Transaktion stehe noch unter dem Vorbehalt des Eintritts bestimmter Bedingungen, insbesondere der Genehmigung durch die indische Bankenaufsichtsbehörde, heißt es in der Mitteilung des Insolvenzverwalters.

Bang & Olufsen verdient im 4. Quartal weniger als erwartet

Der Premium-Unterhaltungselektronikhersteller Bang & Olufsen hat in seinem Viertquartal zwar dank der höheren Nachfrage knapp die Gewinnzone erreicht, allerdings hatten sich Analysten mehr erhofft. Für das laufende Gesamtgeschäftsjahr rechnen die Dänen mit einem zweistelligen Umsatzwachstum und einer Verbesserung der Profitabilität.

EDF hebt operatives Gewinnziel an

EDF ist nun auch etwas optimistischer bei der Gewinnschätzung für das Gesamtjahr. Grund sind die Anfang der Woche angehobenen Erwartungen des Konzerns für die Atomstromproduktion in Frankreich, wie das französische Energieunternehmen mitteilte.

Royal Dutch Shell will Aktionärsrenditen ab dem 2. Quartal erhöhen

Royal Dutch Shell will seine Aktionärsrenditen bereits ab dem zweiten Quartal erhöhen, nachdem ein starker Anstieg der Öl- und Gaspreise dem Unternehmen geholfen hat, seine Schulden zu reduzieren. In einem Trading-Statement vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse Ende Juli erklärte der britisch-niederländische Konzern, man werde nun in die zweite Phase der Allokationsstrategie eintreten, der eine Erhöhung der Ausschüttung an die Aktionäre auf 20 bis 30 Prozent des Cashflows aus dem operativen Geschäft vorsieht.

Tesla-Rivale Xpeng bei Hongkong-Debüt wegen Tech-Schwäche unter Druck

Die Aktie des chinesischen Elektroautobauers XPeng hat ihren ersten Handelstag in Hongkong im Minus beendet, nachdem der Kurs zunächst gestiegen war. Sorgen wegen Pekings verstärkter regulatorischer Kontrolle des Technologiesektors überschatteten das Börsendebüt der XPeng Inc. Die Aktie des Tesla-Konkurrenten öffnete zunächst 1,8 Prozent über dem Ausgabepreis von 165,00 Hongkong-Dollar, gaben dann aber bis zu 3,5 Prozent auf 159,30 Hongkong-Dollar ab.

