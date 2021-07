Der Softwarekonzern Teamviewer ist nach einem unter den Erwartungen liegendem Billings-Wachstum im zweiten Quartal 2021 etwas zurückhaltender mit Blick auf die Billings- und Umsatzentwicklung im Gesamtjahr geworden.

Fielmann verdoppelt 1H-Vorsteuergewinn - Prognose konkretisiert

Fielmann hat im ersten Halbjahr den Umsatz deutlich gesteigert und konnte den Gewinn vor Steuern mehr als verdoppeln. Dabei machte sich laut Mitteilung die "sichtbare Erholung" im Zusammenhang mit coronabedingten Einschränkungen positiv bemerkbar. Deutschlands größte Optik-Einzelhandelskette traut sich nun eine konkretere Prognose für das Gesamtjahr zu.

IPO/Novem legt Preisspanne auf 16,50 bis 19,50 Euro je Aktie fest

Der Autozulieferer Novem hat die Preisspanne für seinen geplanten Börsengang auf 16,50 bis 19,50 Euro je Aktie festgelegt. Wie die Novem Group SA, ein Anbieter hochwertiger Zierteile und dekorativer Funktionselemente im Fahrzeuginnenraum, weiter mitteilte, impliziert die Preisspanne eine Marktkapitalisierung zwischen 710 Millionen und 830 Millionen Euro.

Zooplus AG plant Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft

Vorstand und Aufsichtsrat der Zooplus AG haben eine Umwandlung der Gesellschaft in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, kurz SE) beschlossen.

FDA prüft Asthma-Mittel von Astrazeneca bevorzugt

Astrazeneca bekommt für seinen Wirkstoff Tezepelumab zur Behandlung von Asthma-Patienten von der US-Gesundheitsbehörde FDA den Status Priority Review für ein beschleunigtes Zulassungsverfahren.

Deliveroo erhöht Prognose für Bruttotransaktionen - Marge niedriger

Deliveroo hat am Donnerstag nach einem starken ersten Halbjahr seine Prognose für das zu erwartende Geschäftsvolumen 2021 angehoben. Zugleich musste der britische Essenslieferdienst einräumen, dass die Bruttogewinnmarge investitionsbedingt am unteren Ende der bisherigen Erwartungen liegen wird.

Fortum beeendet Kohlenutzung in Russland bis Ende 2022

Der staatliche finnische Energieversorger Fortum verkauft sein Kohlekraftwerk Argayash in der russischen Region Tscheljabinsk an die AO JSC Rusatom Smart Utilities und beendet damit seine Nutzung von Kohle in dem Land. Das

OMV fördert etwas weniger - Raffineriemarge steigt deutlich

Der österreichische Ölkonzern OMV hat im zweiten Quartal etwas weniger Öl und Gas produziert als im Vorjahreszeitraum. Die durchschnittliche tägliche Produktion lag bei 490.000 Barrel Ölaquivalent (boed), nachdem sie im Vorquartal bei 495.000 boed gelegen hatte.

Stellantis trotz Chip-Engpässe mit hoher Marge im 1. Halbjahr

Der Autokonzern Stellantis hat im ersten Halbjahr trotz einer geringer als erwarteten Produktion eine hohe operative Marge erzielt. Die bereinigte Rendite dürfte über der für das Gesamtjahr in Aussicht gestellten Bandbreite von 5,5 bis 7,5 Prozent liegen, teilte die Stellantis NV mit.

Telenor aus Norwegen zieht sich aus Myanmar zurück

Wegen der "schwierigen Lage" in Myanmar nach dem Militärputsch verlässt der norwegische Telekommunikationskonzern Telenor das Land. Telenor teilte am Donnerstag mit, die Unternehmenstochter Telenor Myanmar werde für umgerechnet knapp 89 Millionen Euro an den libanesischen Investmentkonzern M1 Group verkauft.

Volvo und Geely gründen Antriebsstrang-Joint-Venture

Der Pkw-Hersteller Volvo will seine kompletten Antriebsstränge künftig gemeinsam mit der chinesischen Konzernmutter entwickeln und herstellen. Dazu wird Volvo Cars mit der Zhejiang Geely Holding ein Gemeinschaftsunternehmen aufsetzen und darin seine eigene Motoren- und Getriebeentwicklung einbringen.

DP World erwirbt Imperial Logistics für 750 Mio EUR

DP World will den südafrikanischen Logistikdienstleister Imperial Logistics Ltd. übernehmen. Eine entsprechende Vereinbarung sei geschlossen worden, für einen implizierten Kaufpreis von 12,7 Milliarden südafrikanische Rand (750 Millionen Euro), teilte der in Dubai ansässige Hafenbetreiber mit.

Tencent schickt minderjährige Gamer nachts per Gesichtserkennung ins Bett

Der chinesische Tech-Gigant Tencent will Kinder, die heimlich nach Mitternacht noch Computer spielen wollen, nun per Gesichtserkennung entlarven und ins Bett schicken. Alle Spieler, die nachts eingeloggt sind, werden seit dieser Woche einer Gesichtskontrolle unterzogen, wie Tencent mitteilte. "Kinder, legt Eure Handys weg und geht schlafen", schrieb das Unternehmen in Online-Netzwerken.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2021 06:59 ET (10:59 GMT)