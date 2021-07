Repsol will an seinem Petrochemiekomplex in der südportugiesischen Küstenstadt Sines für 657 Millionen Euro zwei neue Anlagen zur Produktion von Polymerkunststoffen bauen. Die beiden Anlagen mit einer Kapazität von jeweils 300.000 Tonnen pro Jahr sollen 2025 in Betrieb gehen, teilte der spanische Ölmulti mit.

Wienerberger übernimmt britisches und irisches Unternehmen

Wienerberger übernimmt 100 Prozent der Anteile von Floplast in Großbritannien und Cork Plastics in Irland. Wie der österreichische Ziegelhersteller mitteilte, beschäftigen die Unternehmen 370 Mitarbeiter an drei Standorten und erwirtschaften einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro.

Philip Morris erwirbt Spezialisten für Inhalationsmedizin

Der Tabakkonzern Philip Morris International übernimmt die auf Inhalationstherapien spezialisierte britische Vectura Group für 1,05 Milliarden Pfund. Darauf hätten sich beide Seiten geeinigt, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.

July 09, 2021