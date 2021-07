Der CEO des Immobilienmanagers Corestate Capital Holding, René Parmantier, hat am vergangenen Freitag außerbörslich 750.000 Aktien seines Unternehmens zum Stückpreis von 12 Euro gekauft und damit rund 10 Prozent über dem Schlusskurs des Vortags. Der gesamte Vorstand halte damit mehr als 3,3 Millionen Aktien, entsprechend einem Anteil von rund 9,7 Prozent am Gesamtkapital.

Delivery Hero beantragt Fristverlängerung für Verkauf in Südkorea

Delivery Hero braucht länger für die Umsetzung seiner geplanten Transaktionen in Südkorea. Der DAX-Konzern hat die Kartellbehörde des Landes um eine Verlängerung der Frist zum Verkauf seiner Anteile an der Tochtergesellschaft Yogiyo um fünf Monate gebeten. Der Verkauf ist eine Bedingung der Behörden für die Ende 2019 angekündigte milliardenschwere Übernahme von Woowa, Südkoreas größtem Essens-Lieferdienst.

Fraport fertigt wieder deutlich mehr Passagiere ab

Der beginnende Aufwärtstrend bei den Fluggastzahlen hat sich für den Flughafenbetreiber Fraport im Juni fortgesetzt, wenn auch auf niedrigem Niveau. Der Flughafen Frankfurt zählte rund 1,78 Millionen Passagiere. Das entspricht einem Zuwachs von fast 200 Prozent gegenüber Juni 2020.

Genossenschaftliche Finanzgruppe mit deutlichem Gewinnrückgang 2020

Das vergangene Jahr war bei den Volks- und Raiffeisenbanken sowie ihren Verbundunternehmen deutlich von der Pandemie geprägt. Der Gewinn der genossenschaftlichen Finanzgruppe 2020 sank spürbar, vor allem weil sie ihre Risikovorsorge deutlich aufstockte.

Gerresheimer wächst etwas schneller als erwartet

Die Gerresheimer AG hat ihr Wachstum im zweiten Quartal beschleunigt. Der Umsatz stieg organisch um 7,5 Prozent auf 377 Millionen Euro. Analysten hatten laut einem von Vara Research erstellten Konsens mit 374 Millionen Euro gerechnet. Im Kerngeschäft legte der Umsatz um 7,1 Prozent zu nach 3,1 Prozent im Vorquartal.

Moody's erhöht Ausblick für Hella auf stabil - Rating bestätigt

Die Ratingagentur Moody's wird zuversichtlicher für die Bonitätseinstufung des Autozulieferers Hella. Die Agentur hat den Ausblick auf stabil von negativ angehoben. Das Langfrist-Rating wurde mit Baa1 bestätigt.

Hellofresh kauft für 79 Mio Euro in Australien zu

Die Hellofresh SE kauft die australische Youfoodz Holdings, die zubereitete Mahlzeiten sowie Snacks und Getränke für Privat- und Geschäftskunden anbietet. Gezahlt werden sollen 0,93 australische Dollar je Aktie bzw insgesamt 125 Millionen Dollar, umgerechnet 79 Millionen Euro. Das Board von Youfoodz empfiehlt seinen Aktionären die Zustimmung zu dem Übernahmeangebot.

SLM Solutions erlöst 25 Mio Euro aus Kapitalerhöhung

Die SLM Solutions Group AG hat ihre angekündigte und dann aufgestockte Kapitalerhöhung abgeschlossen. In Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens wurden insgesamt 1,45 Millionen Aktien sowohl bei bestehenden als auch bei neuen institutionellen Investoren zu je 17,25 Euro platziert. Der Bruttoerlös von 25 Millionen Euro soll der Fortsetzung des Wachstumskurses dienen.

Boeing hat erneut Produktionsprobleme beim Dreamliner - Kreise

Beim 787 Dreamliner der Boeing Co ist offenbar ein neues Produktionsproblem aufgetaucht. Dies werde die Auslieferung der beliebten Großraumflugzeuge wahrscheinlich weiter verzögern, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Boeing geht davon aus, dass die Behebung des neu entdeckten Defekts mindestens drei Wochen in Anspruch nehmen wird.

Google soll in Frankreich Bußgeld von 500 Millionen Euro zahlen

Der US-Internetkonzern Google soll in Frankreich im Urheberrechtsstreit mit der Presse ein Bußgeld von 500 Millionen Euro zahlen. Die Kartellbehörde in Paris teilte mit, Google habe es versäumt, "in guter Absicht" über individuelle Lizenzabkommen mit Medienhäusern zu verhandeln.

National Australia Bank will Citigroup-Geschäft in Australien kaufen

Die National Australia Bank verhandelt über den Kauf des australischen Privatkundengeschäfts der Citigroup. Das australische Kreditinstitut teilte mit, dass es regelmäßig Möglichkeiten zum Erwerb von Unternehmen prüft, die seine Wachstumsstrategie in den Kernbankenmärkten unterstützen.

Nokia will nach gutem Quartal Jahresziele anheben

Der Telekomausrüster Nokia will die Prognose für das Jahr 2021 erhöhen, nachdem er im zweiten Quartal gute Geschäfte gemacht hat. Der Konzern mache gute Fortschritte bei seinem dreistufigen Plan für nachhaltiges, profitables Wachstum und Technologieführerschaft.

Österreichische Post kauft ING-Privatkundengeschäft in Österreich

Die Österreichische Post AG kauft das Privatkundengeschäft der ING Groep NV in Österreich. Deren Aktivitäten in dem Land würden inklusive Kunden und Mitarbeiter an die Post-Tochter Bank99 übertragen. Die Transaktion soll noch im letzten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2021 07:31 ET (11:31 GMT)