Der Rückversicherer Munich Re bindet seinen Investment-Vorstand Nicholas Gartside für weitere Jahre. Die Bestellung des Managers, der seit 2019 im Vorstand sitzt, wurde bis 2027 verlängert, wie es auf der Webseite des DAX-Konzerns heißt. Der Chief Investment Officer (CIO), der das gesamte Asset Management verantwortet, war vor gut zwei Jahren von JP Morgan zu Munich Re gestoßen.

Chip-Knappheit beeinträchtigt Grammer-Ergebnis im zweiten Quartal

Der Autozulieferer Grammer hat im zweiten Quartal die Folgen der Chip-Knappheit zu spüren bekommen. Der Umsatz stieg nach vorläufigen zwar deutlich um rund 288 Millionen auf 469 Millionen Euro zum Vorjahr, blieb aber hinter dem Vorquartalswert zurück, weil gestoppte Fließbänder in der Autoindustrie wegen fehlender Halbleiter eine "deutliche Reduzierung gewisser Kundenabrufe" auch bei Grammer nach sich zogen.

Nordex erhält Aufträge über 55 MW aus Italien

Der Windkraftanlagenhersteller Nordex hat zwei Aufträge in Italien eingesammelt. Die Orders für Anlagen der Delta4000-Baureihe haben ein Volumen von zusammen 54,9 Megawatt. Die Aufträge umfassen Service-Verträge für die Turbinen zunächst über zwei Jahre mit Verlängerungsoptionen auf bis zu zehn Jahre.

Britische Aufsicht genehmigt Astrazeneca die Alexion-Übernahme

Nach der Freigabe in Brüssel bekommt Astrazeneca nun auch grünes Licht von der britischen Wettbewerbsaufsicht für die angekündigte Übernahme des US-Pharmaunternehmens Alexion Pharmaceuticals. Die Competition and Markets Authority (CMA) erklärte, sie habe auf Grundlage der ihr vorliegenden Informationen beschlossen, die im Dezember 2020 vereinbarte Transaktion nicht einer eingehenden Prüfung zu unterziehen.

Coronahilfe für Austrian Airlines ist mit Binnenmarkt vereinbar

Die österreichischen Coronahilfen für Austrian Airlines sind mit dem Binnenmarkt vereinbar. Es handle sich nicht um eine Überkompensation, entschied das Gericht der EU (EuG) am Mittwoch in Luxemburg und wies eine Klage der Konkurrenzairlines Ryanair und Laudamotion ab. Österreich hatte wegen der pandemiebedingten Flugausfälle ein Darlehen von 150 Millionen Euro gewährt, das in eine Subvention umgewandelt werden kann.

Broadcom bekommt von SAS Institute einen Korb - Kreise

Die kürzlich bekannt gewordenen Gespräche von Broadcom über den Kauf von SAS Institute sind nach Angaben informierter Kreise beendet worden. Die Gründer des Softwareunternehmens hätten ihre Meinung über einen Verkauf geändert, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Ebay verkauft Anteile am Online-Marktplatzbetreiber Adevinta

Ebay verkauft für 2,25 Milliarden Dollar 125 Millionen seiner Aktien am norwegischen Online-Marktplatzbetreiber Adevinta an die US-Beteiligungsgesellschaft Permira. Der Anteil an Adevinta sinkt dadurch von 44 auf 34 Prozent. Permira hat die Option auf den Erwerb weiterer 10 Millionen Adevinta-Aktien, wodurch der Ebay-Anteil auf 33 Prozent fallen würde.

Nordax bietet final 1,9 Mrd Euro für Norwegian Finans Holding

Schwedens Nordax Bank legt für die Norwegian Finans Holding ein letztes Angebot vor. Es bewertet den Eigner des Online-Instituts Bank Norwegian mit 19,5 Milliarden norwegischen Kronen (1,9 Milliarden Euro).

Strabag muss in Kartellverfahren 45 Millionen Euro zahlen

Der österreichische Baukonzern Strabag wird wegen eines Kartellverstoßes zur Kasse gebeten. Wie das Unternehmen mitteilte, haben die Konzerngesellschaften Strabag AG und F. Lang u. K. Menhofer Baugesellschaft m.b.H. & Co. KG mit der Bundeswettbewerbsbehörde eine Einigung in einem Kartellverfahren erzielt. Die Behörde wird eine Strafe von 45,37 Millionen Euro gegen den Konzern verhängen.

