Der Triebwerkshersteller MTU hat einen mehrjährigen Wartungsauftrag an Land gezogen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat die Sparte MTU Maintenance einen Fünfjahresvertag mit dem Neukunden Sunclass Airlines über die Instandhaltung, Reparatur und Überholung von CFM56-5B-Triebwerken unterzeichnet. Sunclass Airlines verfügt über sechzehn dieser Triebwerke, die acht A321-Maschinen antreiben. Finanzielle Details nannte MTU Aero Engines nicht.

Versicherer Uniqa erhöht nach starkem Halbjahr den Ausblick

Der österreichische Versicherer Uniqa wird zuversichtlicher. Wie das Unternehmen mitteilte, erhöht es nach vorläufigen Abschlussarbeiten an dem Halbjahresbericht den Ausblick für das Gesamtjahr 2021.

AIG schließt milliardenschweren Deal mit Blackstone

Der US-Versicherer AIG holt sich beim Management eines Teils seiner Assets den Vermögensverwalter Blackstone ins Boot. Wie die Unternehmen mitteilten, wird Blackstone einige der AIG-Assets im Bereich Leben und Pensionen managen. Der Deal bringt AIG Milliarden ein.

Finnair verschärft Sparziel angesichts langsamer Erholung

Die Fluggesellschaft Finnair warnt angesichts der nur schleppenden Aufhebung der Reisebeschränkungen vor einer langsameren Erholung. Die finnische Airline geht nun davon aus, dass sich die Nachfrage erst im Herbst allmählich erholt, während sie bislang von einem Anstieg ab dem Spätsommer ausgegangen war. Der Konzern verschärfte zudem sein Sparziel.

Wachstum von Just Eat schwächt sich mit Grubhub ab

Beim Essenslieferdienst Just Eat Takeaway.com hat sich das Wachstum im zweiten Quartal gegenüber dem Jahresauftakt abgeschwächt. Die Lieferando-Muttergesellschaft wickelte in den Monaten April bis Juni 212,4 Millionen Bestellungen ab, ein Plus von 47 Prozent. In den ersten drei Monaten hatte das Wachstum noch bei 79 Prozent gelegen.

Linux-Spezialist Suse wächst und bestätigt Prognose

Der Softwarekonzern Suse hat im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2020/21 den Umsatz deutlich gesteigert. Wie aus der Quartalsmitteilung des seit Mai börsennotierten Linux-Spezialisten hervorgeht, sank jedoch das bereinigte operative Ergebnis leicht, während auf IFRS-Basis ein massiver operativer Verlust ausgewiesen wurde. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die Suse SA.

Tomtom senkt Umsatzprognose für das laufende Quartal

Die Tomtom NV wird pessimistischer für das Gesamtjahr. Der niederländische Kartenanbieter senkte seine Jahresprognose für Umsatz und Cashflow. Er begründete dies mit der Unsicherheit innerhalb der Auto-Lieferketten. Im zweiten Quartal grenzte Tomtom den Verlust unterdessen ein.

Chip-Auftragsfertiger TSMC verdient 11 Prozent mehr

Wegen der starken Nachfrage nach Halbleitern hat der Chiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) im zweiten Quartal 11 Prozent mehr verdient. Der Nettogewinn kletterte laut einer Mitteilung von 120,82 Milliarden auf 134,36 Milliarden Neue Taiwan-Dollar, umgerechnet 4,06 Milliarden Euro, blieb damit aber hinter der von S&P Global Market Intelligence erhobenen Konsensschätzung der Analysten zurück, die bei 135,81 Milliarden Neuen Taiwan-Dollar lag. Der weltgrößte Auftragsfertiger von Chips setzte 372,15 Neue Taiwan-Dollar um, ein Plus von 20 Prozent.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2021 07:10 ET (11:10 GMT)