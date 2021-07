Indizes in diesem Artikel MDAX 34.505,1

-0,1% Charts

News

Analysen TecDAX 3.618,0

0,0% Charts

News

Analysen

Volkswagen hat im Konzern trotz der Lieferprobleme bei Halbleitern im Juni mehr Fahrzeuge verkauft. Bremsspuren zeigten sich aber bei der Kernmarke und Skoda , wo die Verkäufe leicht sanken. Der Gesamtabsatz des VW-Konzerns kletterte im zurückliegenden Monat weltweit um 6,5 Prozent auf 856.300 Einheiten. Im Gesamtjahr wurden damit bisher 4,978 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Zuwachs von 28 Prozent.

Carl Zeiss Meditec erhöht Jahresziele

Die Carl Zeiss Meditec AG wird nach einem starken dritten Geschäftsquartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr 2020/21. Der im MDAX und TecDAX notierte Konzern profitiert er von wieder anziehenden Umsätzen sowie niedrigen Vertriebs- und Marketingkosten.

Nordex platziert neue Aktien wie geplant

Die Ende Juni zur Stärkung der Bilanz beschlossene Kapitalerhöhung bei Nordex ist wie geplant über die Bühne gegangen. Knapp 46,7 Millionen neue Aktien platzierte der Windkraftanlagenhersteller, laut Mitteilung weit überwiegend bei den bisherigen Aktionären. 98,20 Prozent aller Bezugsrechte wurden von ihnen ausgeübt.

Puma erhöht nach starkem 2. Quartal Ausblick für 2021

Der Sportartikelhersteller Puma hat im zweiten Quartal von einem starken Wachstum in allen Regionen, insbesondere in Nordamerika, profitiert. Der MDAX-Konzern ist nun zuversichtlicher für das Gesamtjahr.

Porsche setzt im 2. Quartal mehr Pkw ab

Der Sportwagenhersteller Porsche hat im zweiten Quartal dank starker Zuwächse in allen Regionen der Welt die Verkäufe um über ein Viertel gesteigert. Der globale Absatz stieg um 27,9 Prozent auf 81.670 Einheiten. Im ersten Halbjahr betrug das Plus 31,0 Prozent auf 153.656 Wagen.

Europäischer Automarkt dank Deutschland im Juni mit deutlichem Plus

Der europäische Automarkt hat im Juni dank guter Verkäufe im größten Markt Deutschland weiter zugelegt, allerdings mit geringerer Dynamik als in den Vormonaten. Der Absatz in der Europäischen Union, der Freihandelszone Efta und Großbritannien legte im Vergleich zu dem von der Pandemie geprägten Vorjahresmonat um 13 Prozent auf 1,28 Millionen Fahrzeuge zu.

Astrazeneca vor Scheitern eines US-Zulassungsantrags für Roxadustat

Ein Beratungskomitee der US-Arzneimittelbehörde FDA hat sich gegen die Zulassung des Astrazeneca-Medikaments Roxadustat ausgesprochen. Das Komitee stimmte gegen das Nutzen-Risiko-Profil des Nierenmedikaments.

Burberry steigert Umsatz - Vor-Corona-Niveau erreicht

Die Burberry Group plc hat ihren Umsatz im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis gesteigert. Es sei wieder das Niveau vor der Corona-Krise erreicht worden.

Didi wird wegen IT-Sicherheit durchsucht

Chinesische Aufsichtsbehörden durchsuchen an diesem Freitag die Büros des chinesischen Fahrdienstvermittlers Didi Global Inc. Geprüft werde die Cybersicherheit des Unternehmens.

Ericsson warnt für sinkendem Umsatz in China - Quartalsgewinn stark

Der Telekommunikationsausrüster Ericsson hat die Erwartungen im zweiten Quartal beim Gewinn übertroffen und einen milliardenschweren Deal in den USA an Land gezogen. Gleichzeitig warnte der schwedische Konzern, dass der verzögerte 5G-Ausbau in China den Umsatz belasten könnte.

Just Eat Takeaway kauft slowakische Bistro.sk für 50 Mio Euro

Der Essens-Lieferdienst Just Eat Takeaway baut sein Geschäft mit einem Zukauf aus. Der niederländische Konzern kauft den slowakischen Lieferdienst Bistro.sk für 50 Millionen Euro von der Ringier Axel Springer Media AG. Der Deal soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Richemont wächst rasant dank Schmuck- und Uhrenverkäufe

Die Compagnie Financiere Richemont SA hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres einen Umsatzsprung erzielt, angetrieben durch Schmuck- und Uhrenverkäufe und eine starke Leistung in Amerika. Zudem kündigte das Unternehmen eine Änderung in der Managementstruktur der Gruppe an.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2021 07:02 ET (11:02 GMT)