Das Spac Pershing Square Tontine Holdings will nun doch nicht einen 10-prozentigen Anteil an der Universal Music Group von Vivendi übernehmen. Der Aktienkaufvertrag werde an die Pershing Square Holdings Ltd. abgetreten, die selbst in UMG investieren und ein langfristiger Investor werden wolle. Grund für die geänderten Pläne seien Bedenken von Seiten der US-Börsenaufsicht SEC.

Astrazeneca Lungenkrebsmedikament Imfinzi bekommt China-Zulassung

Astrazeneca hat für seine Immuntherapie Imfinzi zur Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs im extensiven Stadium in China eine Zulassung für die Erstlinienbehandlung erwachsener Patienten in Kombination mit Chemotherapie bekommen. Diese basierte auf den positiven Ergebnissen der Caspian-Phase-3-Studie.

Ermenegildo Zegna plant 3,2 Mrd USD Spac-Listing an Nyse

Ermenegildo Zegna strebt noch 2021 zusammen mit einem Spac eine Börsennotierung an der New York Stock Exchange an. Das fusionierte Unternehmen wird einen Unternehmenswert (Enterprise Value) von 3,2 Milliarden US-Dollar haben und eine Marktkapitalisierung von 2,5 Milliarden Dollar.

Nokia bekommt Auftrag für 5G-Expansion von Taiwan Star Telecom

Nokia hat von Taiwan Star Telecom einen Auftrag zur Erweiterung des 5G-Mobilfunknetzes bekommen. Ziel ist es, das Netz für die 5G-Kunden auf der Insel auszubauen.

Novem legt bescheidenes Börsendebüt hin

Der Autozulieferer Novem hat am Montag einen verhaltenen Start an der Börse verzeichnet. Der erste Kurs im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) entsprach exakt dem Ausgabepreis von 16,50 Euro je Aktie, wobei dieser wiederum den unteren Rand der Spanne von 16,50 bis 19,50 Euro markiert hatte.

Telecom Italia erhöht Mittelfristziele - Gewinnziel 2021 gesenkt

Telecom Italia hebt nach einer Vereinbarung mit dem Streaming-Dienst DAZN über die Übertragung der italienischen Fußballmeisterschaft der Serie A ihre mittelfristigen Ziele an. Für die Jahre 2022 und 2023 soll der Serviceumsatz organisch niedrig bis mittel einstellig wachsen, anstatt wie bisher angekündigt niedrig einstellig.

July 19, 2021 07:25 ET (11:25 GMT)