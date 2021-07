Der Schweizer Logistikkonzern Kuehne + Nagel hat im zweiten Quartal von der sich weiter erholenden Weltwirtschaft profitiert. Dank der starken Nachfrage nach Logistikdienstleistungen steigerte Kuehne + Nagel seinen Nettoumsatz um 48 Prozent auf 7,24 Milliarden Schweizer Franken, das Nettoergebnis verbesserte sich um 162 Prozent auf 170 Millionen Franken.

Apollo will sich Bieterkonsortium für Morrisons anschließen

Der Private-Equity-Investor Apollo will doch kein eigenes Angebot zur Übernahme der britischen Supermarktkette Morrissons vorlegen. Stattdessen spricht die Apollo Global Management Inc mit der Softbank-Tochter Fortress darüber, sich dem Bieterkonsortium unter Führung der Fortress Investment Group anzuschließen.

Remy Cointreau wächst nach dynamischem Geschäft in USA und China

Angetrieben von starker Geschäftsdynamik in den USA und in China hat Remy Cointreau den Umsatz im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2021/22 (per 30. Juni) auf 293,1 Millionen (Vorjahr: 150,1 Millionen) Euro fast verdoppelt.

Roches Covid-19-Medikament Ronapreve erhält Zulassung in Japan

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat in Japan die Zulassung für sein Medikament Ronapreve zur Behandlung von Patienten mit leichter bis mittelschwerem Covid-19 erhalten. Die Zulassung basiere auf den Ergebnissen der globalen Phase-3-Studie REGN-COV 2067, teile die Roche Holding AG mit.

Vattenfall schreibt im zweiten Quartal schwarze Zahlen

Der schwedische Energieversorger Vattenfall hat im zweiten Quartal den Umsatz gesteigert und unter dem Strich einen Gewinn erzielt. Der Konzern profitiert von den Ausgleichszahlungen der Bundesregierung für die Stilllegung von Kernkraftwerken, die sich mit 11,1 Milliarden schwedischen Kronen, umgerechnet rund 1,08 Milliarden Euro, auf das Ergebnis auswirkten.

Volvo übertrifft Gewinnprognose - rechnet mit weiteren Engpässen

Der schwedische Lkw-Hersteller Volvo hat für das zweite Quartal einen überraschend hohen Gewinn eingefahren, zugleich aber vor Störungen des Betriebs als Folge der weltweiten Knappheit bei Halbleitern und anderen Fahrzeugkomponenten gewarnt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2021 07:12 ET (11:12 GMT)