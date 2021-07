Die Li Auto Inc plant eine Notierung auch an der Börse in Hongkong. Der Elektroautohersteller ist damit das jüngste in den USA notierte chinesische Unternehmen, das versucht, Investoren auch in seinem Heimatland zu gewinnen. Die an der Nasdaq gelistete Li Auto hat Goldman Sachs und China International Capital Corp als gemeinsame Sponsoren für die Börsennotierung ernannt, wie aus einer Einreichung hervorgeht. UBS berät das Unternehmen ebenfalls bei der Transaktion.

Philips kauft eigene Aktien zurück und verdient weniger

Philips hat ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1,5 Milliarden Euro gestartet. Die Niederländer meldeten zudem einen Rückgang des Nettogewinns im zweiten Quartal, nachdem eine Rückstellung für ein fehlerhaftes Bauteil gebucht werden musste, das - wie bekannt - in einigen Schlaf- und Atemtherapiegeräten verwendet wird.

