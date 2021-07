Allianz beziffert ihre Schäden aus Hochwasser auf über 500 Mio EUR

Die Allianz hat eine erste Prognose für die vom Tief "Bernd" verursachten Schäden abgegeben. Die Allianz Deutschland geht für ihre Kunden von einer Schadenssumme von über 500 Millionen Euro aus.

Mehrere Verletzte nach Explosion im Chemiepark Leverkusen

Bei einer Explosion im Bereich des Chemieparks in Leverkusen sind nach Angaben des Betreibers Currenta mehrere Mitarbeiter verletzt worden, mindestens zwei von ihnen schwer. Fünf weitere Mitarbeiter würden vermisst. Demnach sei es am Vormittag im Tanklager im Entsorgungszentrum im Stadtteil Bürrig zu der Explosion gekommen. In der Folge sei ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache blieb weiterhin unklar.

Wintershall Dea steigert Gewinn dank Preiserholung erheblich

Wintershall Dea hat im zweiten Quartal von dem zum Vorjahr erheblichen Preisanstieg bei Öl und Gas profitiert. Trotz eines nach Wartungsarbeiten nur 1 Prozent höheren Produktionsvolumens fiel der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDAX) mit 636 Millionen Euro um 140 Prozent höher aus als im Vorjahr, während der bereinigte Nettogewinn sich auf 168 Millionen Euro fast verdoppelte.

Vossloh erwirbt niederländische ETS Spoor

Der Bahnzulieferer Vossloh verstärkt sich in den Niederlanden. Vossloh unterzeichnete eine Vereinbarung zum Erwerb von ETS Spoor BV, einem niederländischen Bahninfrastrukturdienstleister und langjährigen Geschäftspartner. Der Erwerb soll am 30. Juli vollzogen werden.

EU-Kommission gibt erneut grünes Licht für deutsche Gelder für Condor

Die Europäische Kommission hat erneut grünes Licht für die deutschen Corona-Beihilfen für die angeschlagene Fluggesellschaft Condor gegeben. Die Luftfahrtbranche sei besonders hart von den Reisebeschränkungen getroffen worden, die zur Eindämmung des Coronavirus nötig gewesen seien, erklärte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Das Hilfspaket umfasst 525 Millionen Euro; dagegen hatte der Billigflieger Ryanair geklagt.

Mutares erhält Put-Option zum Verkauf von Norsilk an Protac

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares hat eine Put-Option zum Verkauf des französische Portfoliounternehmens Norsilk an das französische Unternehmen Protac erhalten. Protac ist ein Konzern für Holzverarbeitung im Hausbau, der zur französischen Groupe Rose gehört.

Ferrovial verkauft spanisches Entsorgungsgeschäft an Schwarz-Gruppe

Der spanische Infrastrukturkonzern Ferrovial trennt sich von seinem Entsorgungsgeschäft in Spanien und Portugal. Er verkauft den Geschäftsbereich an die Prezero International GmbH, die zur Lidl-Mutter Schwarz-Gruppe gehört. Der Transaktion liegt ein Unternehmenswert von 1,13 Milliarden Euro zugrunde.

Reckitt Benckiser rutscht in die roten Zahlen

Der Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser hat im ersten Halbjahr mit Sonderbelastungen, höheren Kosten und einem niedrigeren Umsatz zu kämpfen gehabt. Das Unternehmen verbuchte einen Vorsteuerverlust. Es geht zudem von einem schwächeren dritten Quartal aus.

KPN verdient deutlich mehr - Aktienrückkauf über 200 Mio Euro

Der niederländische Telekommunikationskonzern KPN hat seinen Gewinn dank seines neuen Glasfaser-Joint-Ventures Glaaspoort kräftig gesteigert. Die Royal KPN bestätigte überdies den Ausblick für das laufende Jahr. Die Aktionäre können sich zudem über einen Aktienrückkauf über 200 Millionen Euro freuen.

Randstad schafft Rückkehr in die schwarzen Zahlen

Die Zeitarbeitsfirma Randstad ist im zweiten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der Umsatz stieg stärker als erwartet. Die Randstad NV erzielte in den drei Monaten einen Nettogewinn von 174 Millionen Euro nach einem Verlust von 59 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Dassault Systemes erhöht nach gutem Quartal die Jahresprognose

Die Dassault Systemes SE hat ihren Betriebsgewinn und Umsatz im zweiten Quartal gesteigert und den Ausblick für das Jahr 2021 angehoben. Der bereinigte Betriebsgewinn stieg im Quartal auf 373,8 Millionen Euro von 286,2 Millionen vor Jahresfrist, wobei die operative Marge auf 32,2 Prozent von 26,7 Prozent kletterte. Der Nettogewinn wuchs auf 287,4 Millionen von 211,4 Millionen Euro.

Lagardere erzielt operativ wieder einen Gewinn

Die Lagardere SA hat ihren Nettoverlust im ersten Halbjahr dank steigender Umsätze eingegrenzt. Die französische Mediengruppe schrieb einen Nettoverlust von 171 Millionen Euro, nachdem sie im gleichen Zeitraum des letzten Jahres aufgrund der Auswirkungen der Pandemie einen Nettoverlust von 422 Millionen Euro gemacht hatte.

Just-Eat-Aktionär Cat Rock kritisiert Strategie

Der Essenslieferdienst Just-Eat-Takeaway.com ist mit seiner Strategie in die Kritik eines Aktionärs geraten. Wie die Cat Rock Capital Management LP mitteilte, rät sie dem niederländisch-britischen Lieferdienst, Zusammenschlüsse mit anderen Global Playern zu prüfen sowie Randaktivitäten zu verkaufen.

GE überrascht mit positivem Cashflow

Die General Electric Co hat für das zweite Quartal einen Gewinn und Umsatz gemeldet, der die Erwartungen übertraf. Überraschend schaffte der Industriekonzern auch einen positiven freien Cashflow. Auf Nettobasis verringerte sich der Verlust pro Aktie auf 14 Cent von 26 Cent, während GE ohne Berücksichtigung einmaliger Posten einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 5 Cent erzielte, nach einem Verlust von 14 Cent vor Jahresfrist.

UPS übertrifft Erwartungen im 2. Quartal

Die United Parcel Service Inc hat im zweiten Quartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet, auch wenn das US-Inlandsgeschäft hinter den Umsatzprognosen zurückblieb. Der Nettogewinn stieg auf 2,68 Milliarden US-Dollar oder 3,05 Dollar pro Aktie, verglichen mit 1,77 Milliarden Dollar oder 2,03 Dollar pro Aktie im Vorjahresquartal.

Amazon weist Spekulationen um Einführung von Bitcoin-Zahlungen zurück

Der US-Versandriese Amazon hat einen Bericht zurückgewiesen, wonach das Unternehmen ab Ende des Jahres Bitcoin-Zahlungen akzeptieren werde. Die Geschichte sei "erfunden," erklärte ein Amazon-Sprecher auf AFP-Anfrage. Allerdings sei der Konzern durchaus am "Bereich Kryptowährungen interessiert".

Starbucks verkauft Südkorea-Geschäft

Die US-Kaffeekette Starbucks Corp verkauft ihren gesamten 50-Prozent-Anteil an ihrer südkoreanischen Einheit an den Singapurer Staatsfonds GIC und den lokalen Partner E-Mart Inc. GIC wird 32,5 Prozent von Starbucks Coffee Korea erwerben und E-Mart die verbleibenden 17,5 Prozent zusätzlich zu seinem bestehenden Anteil von 50 Prozent.

