Flatexdegiro verzeichnet auch im zweiten Quartal stark steigende Kundenzahlen, das Wachstum hat sich gegenüber dem ersten Quartal jedoch abgeschwächt. Mehr als 500.000 Neukunden nutzten das Angebot des Online-Brokers laut eigenen Angaben in den ersten sechs Monaten, 360.000 davon hatte das Frankfurter Unternehmen schon im Auftaktquartal gemeldet.

Stabilus erzielt Gewinn und erhöht unteres Ende der Prognosespanne

Der Autozulieferer Stabilus hat in seinem dritten Geschäftsquartal unter dem Strich einen Gewinn erzielt und das untere Ende seiner Jahresprognose angehoben. Das Unternehmen verzeichnete eine anhaltende Erholung sowohl im Automotive- als auch im Industrial-Geschäft.

Bet-at-home mit Umsatzrückgang und Gewinneinbruch im 1. Halbjahr

Der Sportwettenanbieter Bet-at-home.com hat im ersten Halbjahr weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum und einen operativen Gewinneinbruch verbucht.

Medios nach starkem Wachstum im Halbjahr optimistischer für 2021

Mit einem sprunghaftem Anstieg von Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr hat Medios den coronabedingten Einbruch aus dem Vorjahr wieder wettgemacht.

Progress-Werk Oberkirch bestätigt nach gutem Halbjahr Prognose

Der Autozulieferer Progress-Werk Oberkirch (PWO) hat seine Jahresprognose nach einer "erfreulichen Geschäftsentwicklung" im ersten Halbjahr bestätigt. Das Unternehmen kehrte in die Gewinnzone zurück und verbuchte Neugeschäft mit einem Lifetime-Volumen von 265 Millionen Euro.

Qbeyond verkauft ersten Teil seines Rechenzentrums-Geschäfts

Der Digitalisierungsspezialist Qbeyond verkauft ein Rechenzentrum in Nürnberg an den bisherigen Nutzer Datev. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt, für Qbeyond ergeben sich jedoch einmalige positive Effekte auf EBITDA und Free Cashflow im einstelligen Millionen-Euro-Bereich.

Axa verzeichnet starkes 1. Halbjahr und will CEO-Mandat verlängern

Der französische Versicherungskonzern Axa hat im ersten Halbjahr dank eines starken Wachstums in allen Geschäftsbereichen Umsatz und Gewinn gesteigert. Dazu trugen insbesondere eine bessere Schadenregulierung in der Schaden- und Unfallversicherung und ein starkes versicherungstechnisches Ergebnis bei Axa XL, dem Geschäftsbereich für Schaden- und Unfallversicherungen sowie Spezialrisiken bei.

Heineken im Halbjahr mit Gewinn - Prognose bestätigt

Heineken rechnet nach dem ersten Halbjahr für 2021 weiter mit einem geringeren Gewinn als im Vor-Pandemie-Jahr 2019. Der Anstieg der Rohstoffkosten werde sich voraussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte auf das Geschäft auswirken und 2022 erheblich bemerkbar machen, erklärte der niederländische Brauereikonzern.

HSBC steigert dank niedriger Risikovorsorge Gewinn deutlich

HSBC hat im zweiten Quartal dank niedrigerer Risikovorsorge im Zusammenhang mit coronabedingt möglichen Problemkrediten unter dem Strich deutlich mehr verdient. Die Prognosen der Analysten wurden signifikant übertroffen.

Meggitt lässt sich für 6,3 Mrd Pfund von Parker-Hannifin kaufen

Der britische Flugzeughersteller Meggitt kommt in US-amerikanische Hände. Das Technologieunternehmen aus dem südenglischen Christchurch stimmte einem Übernahmeangebot von Wettbewerber Parker Hannifin im Gesamtvolumen von 6,3 Milliarden Pfund (7,4 Milliarden Euro) zu.

US-Zahlungsdienstleister Square übernimmt Afterpay für 29 Mrd Dollar

Der Finanzdienstleister Square kauft den australischen Bezahldienstleister Afterpay für rund 29 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien. Square bietet den Aktionären von Afterpay laut Mitteilung für ihre Papiere einen Aufschlag von 30 Prozent auf den Preis vom Freitag. Afterpay ist Australiens größtes Technologieunternehmen nach Marktkapitalisierung.

Brand von Tesla-Riesenbatterie in Australien unter Kontrolle

In Australien hat eine Riesenbatterie des US-Konzerns Tesla drei Tage lang gebrannt. Das Feuer in einer Stromspeicheranlage unweit der Stadt Melbourne wurde am Montag unter Kontrolle gebracht, wie die örtliche Feuerwehr mitteilte. Die 13 Tonnen schwere Lithium-Batterie in einem Schiffscontainer hatte sich aus noch unbekannter Ursache entzündet. Das Feuer sprang laut Feuerwehr auf eine weitere Batterie über. Verletzt wurde niemand.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2021 07:27 ET (11:27 GMT)