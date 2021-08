Boehringer Ingelheim setzt im ersten Halbjahr fast 6 Prozent mehr um

Boehringer Ingelheim hat den Umsatz im ersten Halbjahr weiter gesteigert. In allen Geschäftsbereichen sei eine positive Geschäftsentwicklung zu verzeichnen gewesen, auch wenn man die Auswirkung der Covid-19-Pandemie weiterhin spürbare, teilte der Pharmakonzern in Familienbesitz mit. Boehringer Ingelheim habe ein solides Finanzergebnis erzielt, sagte CFO Michael Schmelmer.

Generali verdoppelt Halbjahresgewinn und bestätigt Prognose

Der italienische Versicherungskonzern Generali hat seinen Nettogewinn im ersten Halbjahr fast verdoppelt und seinen Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigt.

Neuer Akasol-Eigentümer plant Squeeze-out der Minderheitsaktionäre

Nach der Übernahme des Darmstädter Batterieherstellers Akasol will der US-Autozulieferer Borgwarner die verbliebenen Minderheitsaktionäre aus dem Unternehmen drängen. Die Borgwarner-Tochter Abba BidCo AG hatte mit einem Übernahmeangebot bis Anfang Juni 89,08 Prozent der ausstehenden Akasol-Aktien eingesammelt.

Biotest belegt Wirkungsmechanismus von Covid-19-Antikörper

Das Biotechunternehmen Biotest vermeldet einen Studienerfolg mit dem Antikörper Trimodulin zur Therapie von Covid-19. Präklinische Studien belegten, dass Trimodulin pathologische Entzündungsreaktionen begrenzt, wie die Biotest AG mitteilte.

Corestate-Tochter sichert 160 Mio Euro neues Kapital für Opera-Fonds

Die Corestate-Tochter Stam Europe hat für den Pariser Wohnimmobilienfonds Opera drei neue europäische institutionelle Investoren gewonnen und über deren Kapitalzusagen das verfügbare Eigenkapital des Fonds um 160 Millionen Euro gesteigert.

Krones erzielt im zweiten Quartal Konzerngewinn

Der Maschinenbauer Krones hat im zweiten Quartal einen Gewinn erzielt. Nach einem erfolgreichen Start in das Jahr 2021 entwickelten sich die Geschäfte von April bis Juni weiter dynamisch, wie das SDAX-Unternehmen mitteilte. Insgesamt erholten sich die Märkte von Krones bislang schneller von dem pandemiebedingten Einbruch als erwartet.

MVV hebt Prognose nach starken neun Monaten erneut an

Der Energiekonzern MVV hat mit Blick auf einen bisher starken Geschäftsverlauf den Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 erneut angehoben. Die Coronavirus-Pandemie habe den Geschäftsverlauf weniger stark belastet als im Vorjahr, zudem schlugen Witterungseffekte positiv zu Buche, denn die Temperaturen waren vor allem im April und Mai kühler als sonst, wodurch der Gas- und Fernwärmeabsatz stieg.

AT&S verringert Verlust im ersten Quartal und erhöht Umsatzprognose

Der österreichische Sensorhersteller AT&S ist im ersten Geschäftsquartal 2021/22 weiter gewachsen und hat seinen Konzernverlust verringert. Den Umsatzausblick hob die AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG angesichts der guten Entwicklung und der weiterhin starken Dynamik des Marktes für sogenannte IC-Substrate an.

BP steigert Quartalsdividende und kauft eigene Aktien zurück

BP will für das abgelaufene zweite Quartal eine höhere Dividende zahlen und hat angekündigt, eigene Aktien für 1,4 Milliarden Dollar zurückzukaufen.

Eli Lilly steigert Umsatz dank Corona-Antikörper

Der Pharmakonzern Eli Lilly & Co. hat im zweiten Quartal mehr umgesetzt, auch dank seines Covid-19-Antikörpers und Umsatzsteigerungen in den USA und im Ausland mit einer Reihe anderer Medikamente. Das in Indianapolis ansässige Pharmaunternehmen erzielte einen Gewinn von 1,53 Dollar pro Aktie, ein leichter Rückgang gegenüber 1,55 Dollar pro Aktie 12 Monate zuvor.

Enel kauft Wasserkraftwerke von ERG für 1 Milliarde Euro

Der Energiekonzern Enel hat eine Vereinbarung über den Erwerb der ERG Hydro und ihres Portfolios an Wasserkraftwerken für 1,04 Milliarden Euro unterzeichnet. Damit erhöht der Konzern seine installierte Kapazität an erneuerbaren Energien in Italien.

Maersk erhöht Jahresprognose dank höherer Frachtraten erneut

Die Reederei A.P. Moeller-Maersk AS hat ihre Jahresprognose am Montagabend erneut angehoben. Dank einer anhaltenden Erholung der Nachfrage und steigender Frachtraten erzielte der dänische Konzern auf vorläufiger Basis ein starkes Quartalsergebnis.

Sanofi will US-mRNA-Hersteller Translate Bio erwerben

Der französische Pharmakonzern Sanofi SA will das US-Unternehmen Translate Bio übernehmen. In der Transaktion wird der Hersteller von mRNA-Therapeutika, der mit Sanofi zusammen an einem mRNA-Covid-19-Impfstoffkandidaten arbeitet, insgesamt mit rund 3,2 Milliarden US-Dollar bewertet.

Stellantis hebt Renditeerwartungen deutlich an

Stellantis hat nach einem Margensprung im ersten Halbjahr die Renditeerwartungen für 2021 erhöht. Der Multimarken-Autokonzern erklärte, er rechne nunmehr mit einer bereinigten operativen Umsatzrendite von rund 10 Prozent, vorausgesetzt, die Lieferengpässe bei Halbleitern verschärften sich nicht weiter.

Wizz Air befördert im Juli mehr Fluggäste als im Vorjahresmonat

Die Fluggesellschaft Wizz Air hat im Juli mehr Passagiere beförderte als im Vorjahresmonat. Die Low-Cost-Airline mit Schwerpunkt in Mittel- und Osteuropa beförderte im vergangenen Monat 2,9 Millionen Passagiere, im Juli 2020 waren es nur 1,8 Millionen.

Dupont übertrifft Erwartungen und hebt Ausblick an

Der Chemiekonzern Dupont de Nemours hat im zweiten Quartal von einer stärkeren Nachfrage seiner Abnehmer etwa aus den Sektoren Halbleiter, Smartphones und Bau profitiert. Das US-Unternehmen steigerte den Umsatz stärker als erwartet und hob seinen Ausblick für das Gesamtjahr an.

