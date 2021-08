Vonovias erhöhtes Angebot von 53 Euro je Deutsche-Wohnen-Aktie hat keine Auswirkungen auf das Rating des DAX-Konzerns bzw. die Prognosen von S&P Global Ratings in Bezug auf die Kreditkennzahlen.

Auto1 erhöht Umsatzausblick nach starkem Wachstum im Quartal

Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat seinen Umsatzausblick für 2021 nach einem guten zweiten Quartal erhöht. Das Unternehmen profitiert von weiteren Lockerungen in der Corona-Pandemie in vielen Märkten. Gleichzeitig weitete die Berliner Auto1 aber auch den bereinigten operativen Verlust aus, weshalb die Margenprognose für das Gesamtjahr etwas schlechter ausfällt als bisher.

RTL und Gruner und Jahr schmieden Medien-Champion

Bertelsmann sorgt für einen Paukenschlag in der deutschen Medienbranche und lässt RTL Deutschland den Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr (G+J) übernehmen. Beide Unternehmen gehören zu der Gütersloher Mediengruppe und RTL wird für die Übernahme 230 Millionen Euro zahlen. Ziel ist die Schaffung eines nationalen, crossmedialen Medien-Champions, der den Wettbewerb mit Netflix oder Amazon nicht fürchten muss.

Stratec verdient im zweiten Quartal mehr

Die Stratec SE hat im zweiten Quartal dank eines Wachstums in allen Unternehmenssegmenten (Instrumentation, Diatron, Smart Consumables) zweistellige Wachstumsraten erreicht und ihre Profitabilität verbessert. Bei einer Umsatzsteigerung von 33,3 Prozent auf 83,77 Millionen Euro stand nach endgültigen Zahlen ein bereinigtes Nettoergebnis von 15,40 Millionen Euro in der Bilanz, das waren 64,7 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

Deutsche Bahn bereitet sich auf Streik der Lokführer vor

Im Tarifkonflikt mit der Lokführergewerkschaft GDL bereitet sich die Deutsche Bahn (DB) auf Streiks vor. Es sei davon auszugehen, "dass es eine weitere Eskalation gibt", sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler. Er rief erneut zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf. Die GDL will am Dienstag das Ergebnis ihrer Urabstimmung bekanntgeben. Gewerkschaftschef Claus Weselsky rechnet mit einer großen Zustimmung zum Arbeitskampf.

ING will nach Gewinnsprung Milliarden ausschütten

Der Finanzdienstleister ING Groep hat im zweiten Quartal fast fünf Mal so viel verdient als im Vorjahr und erfreut seine Aktionäre mit einer milliardenschweren Ausschüttung. Der Nettogewinn im vergangenen Dreivierteljahr belief sich auf 1,46 Milliarden Euro nach 299 Millionen Euro im Vorjahr. Analysten hatten im Factset-Konsens mit lediglich 1,12 Milliarden Euro gerechnet. Die Gesamteinnahmen fielen von 4,67 Milliarden Euro auf 4,52 Milliarden Euro. Die Kernkapitalquote (Common Equity Tier 1) von ING erreichte 15,7 Prozent verglichen mit 15 Prozent im Vorjahr und 15,5 Prozent zum Jahresauftaktquartal.

Maersk tätigt zwei Zukäufe - Dynamik bis ins 4. Quartal

A.P. Moeller-Maersk rechnet mit anhaltender geschäftlicher Dynamik bis in das letzte Quartal dieses Jahres hinein. Der dänische Reedereikonzern bestätigte überdies die vorab vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal und verkündete die Übernahme von zwei Unternehmen.

RTL Group hebt Ausblick nach starkem ersten Halbjahr an

Anziehende Werbeeinnahmen im zweiten Quartal und ein starker Anstieg der Streaming-Kunden haben der RTL Group ein Umsatz- und Gewinnwachstum beschert. Unter dem Strich fuhr die Bertelsmann-Tochter im ersten Halbjahr einen Rekordgewinn ein. Die Prognose für das Gesamtjahr hob RTL an.

Chinesische Kartellbehörde verdonnert Meituan zu Milliardenstrafe - Kreise

Die chinesische Kartellbehörde will den Essenslieferanten Meituan offenbar zu einer Geldstrafe von rund 1 Milliarde US-Dollar verdonnern. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, soll Meituan seine marktbeherrschende Stellung zum Nachteil von Händlern und Konkurrenten missbraucht zu haben. Die Strafe könnte in den kommenden Wochen verhängt werden.

China Telecom will in Schanghai mehr als 7 Mrd USD einsammeln

Die China Telecom Corp will bei ihrem Listing an der Börse in Schanghai mehr als 7 Milliarden US-Dollar einsammeln. Das Staatsunternehmen will 10,40 Milliarden A-Aktien verkaufen, um 47,11 Milliarden Yuan (ca. 7,3 Milliarden Dollar) einzunehmen. China Telecom teilte am Freitag mit, dass es den Angebotspreis auf 4,53 Yen je Aktie festgelegt hat.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2021 07:36 ET (11:36 GMT)