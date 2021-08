Indizes in diesem Artikel MDAX 35.627,6

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen präsentieren sich am Donnerstag kaum verändert. Die Liquidität ist aufgrund der Ferienzeit in Europa extrem dünn, die Impulse fehlen. Die Einflüsse von der Berichtssaison für die Einzelwerte läuft nun langsam aus. Angesichts der Befürchtungen, dass die US-Zinswende das größte Risiko für die Spreads darstellt, bevorzugen die Marktstrategen der Commerzbank nach wie vor die Segmente mit höherem Beta. Diese hätten ein fundamental unterstütztes Aufwärtspotenzial, einen höheren Carry sowie eine geringere Anfälligkeit für möglichen Gegenwind bei den Zinsen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Delivery Hero erhöht Wachstumsprognose - sieht bei Marge unteres Ende

Delivery Hero ist für 2021 nun optimistischer bei Umsatz und Bruttowarenwert (GMV), sieht die operative Gewinnmarge nun aber am unteren Rand der bisherigen Prognose. Der Berliner Essenslieferdienst hat im zweiten Quartal von der weiter starken Nachfrage nach online bestellbarem Essen profitiert und den Umsatz verdoppelt.

Henkel senkt Prognose für EBIT-Marge wegen Rohstoffpreisen

Henkel hat nach dem zweiten Quartal die erst im Mai angehobene Prognose für das Gesamtjahr beim Umsatz weiter erhöht, allerdings aufgrund des starken Anstiegs bei den Rohstoffpreisen die Erhöhung für die operative Gewinnmarge zurückgenommen.

Aareal Bank bestätigt vorsichtige Jahresprognose

Die Aareal Bank ist weiter auf dem Weg Richtung Vorkrisenniveau. Trotz eines soliden zweiten Quartals, dessen Eckdaten seit Anfang des Monats bekannt sind, dominiert jedoch die Vorsicht, weil die Risikovorsorge weiterhin auf einem hohen Niveau ist.

Allianz Deutschland verdient im ersten Halbjahr deutlich mehr

Die Allianz Deutschland hat ihren operativen Gewinn im ersten Halbjahr trotz hoher Elementarschäden gesteigert. Die Belastungen aus dem Hochwasser im Juli, die das Unternehmen auf über eine halbe Milliarde Euro vor Rückversicherung beziffert, werden sich erst im dritten Quartal niederschlagen.

Aurelius steigert operatives Ergebnis um 63 Prozent

Die Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA hat im ersten Halbjahr das operative Ergebnis um knapp zwei Drittel und ihren Umsatz moderat gesteigert. Unter dem Strich stand allerdings ein deutlicher Gewinnrückgang.

Bauer grenzt Verlust ein und bestätigt Ausblick

Die Auswirkungen der Pandemie haben auch im ersten Halbjahr noch Spuren bei dem Bau- und Baumaschinenkonzern Bauer hinterlassen. Das Unternehmen machte unter dem Strich weiterhin Verluste, konnte aber Leistung und das operative Ergebnis deutlich steigern.

Bechtle profitiert von hoher Nachfrage

Die Bechtle AG hat im zweiten Quartal trotz der weltweiten Lieferengpässe auf dem IT-Markt und der anhaltenden Einschränkungen aufgrund der Pandemie mehr verdient.

Bilfinger erhöht Margenprognose

Die Bilfinger SE hat im zweiten Quartal die Erholung von den Auswirkungen der Pandemie fortgesetzt. Der Konzern steigerte den Umsatz deutlich und schrieb unter dem Strich wieder einen Gewinn. Bei der Prognose für das Gesamtjahr ist Bilfinger nun zuversichtlicher.

Biotest schreibt trotz Umsatzplus rote Zahlen

Die Biotest AG hat im ersten Halbjahr zwar ihren Umsatz um 10 Prozent gesteigert, unter dem Strich aber höhere Verluste eingefahren als vor Jahresfrist.

Cancom bestätigt Ausblick nach starkem zweiten Quartal

Der IT-Dienstleister Cancom hat im zweiten Quartal von einer starken Nachfrage profitiert. Sowohl Umsatz als auch Gewinn legten deutlich zu. Das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr.

Demire verdient im ersten Halbjahr mehr

Die Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat im ersten Halbjahr bei leicht sinkenden Mieterträgen deutlich mehr verdient. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Immobilienunternehmen.

Deutsche Familienversicherung bestätigt Ziele 2021 nach Wachstum

Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ist nach dem Wachstum im ersten Halbjahr zuversichtlich, 2021 ein ähnlich starkes Neugeschäft zu realisieren wie im vergangenen Jahr und alle kommunizierten Ziele zu erreichen.

Bund beendet Beteiligung an der Deutschen Pfandbriefbank

Der Bund steigt komplett aus der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) aus. Wie die Deutsche Finanzagentur mitteilte, wird der Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS) seine noch verbliebene Aktienbeteiligung von 3,5 Prozent marktschonend über die Börse verkaufen.

Deutz steigert Umsatz deutlich und schreibt Gewinn

Der Motorenbauer Deutz hat im zweiten Quartal seinen Wachstumskurs fortgesetzt und unter dem Strich einen Gewinn verbucht. Das Unternehmen profitierte dabei von der zunehmenden Investitionsbereitschaft seiner Kunden.

Eckert & Ziegler erzielt Rekordergebnis

Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG hat im ersten Halbjahr ein Rekordergebnis erzielt und traut sich - wie angekündigt - für das Gesamtjahr mehr zu als bisher.

Gerry Weber verringert trotz Umsatzrückgang Verlust

Die Gerry Weber International AG hat in den ersten sechs Monaten 2021 weiterhin unter der Pandemie gelitten. So waren die Filialen in Deutschland im ersten Quartal fast ununterbrochen geschlossen, wie der Modehändler mitteilte.

GFT Technologies steigert Umsatz und Gewinn deutlich

Die GFT Technologies SE hat im ersten Halbjahr das Ergebnis deutlich gesteigert. Das Unternehmen profitierte dabei von Umsatzwachstum, Einsparungen bei Reisekosten und Effizienzmaßnahmen.

Hapag-Lloyd verzehnfacht Konzerngewinn

Die Container-Reederei Hapag-Lloyd hat im ersten Halbjahr von den deutlich höheren Frachtraten aufgrund knapper Transportkapazitäten profitiert.

Helaba schreibt wieder Gewinne und ist zuversichtlich

Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) ist im ersten Halbjahr in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Auch in der zweiten Jahreshälfte rechnet die Bank mit einem positiven Geschäftsverlauf und erwartet dementsprechend ein Ergebnis deutlich über Vorjahresniveau.

Hella-Gründerfamilie entscheidet am Wochenende über Verkauf

Die künftige Eigentümerstruktur des Autozulieferers Hella wird sich in wenigen Tagen entscheiden. Die Hella GmbH & Co KGaA bestätigte Medienberichte, nach denen die Gründerfamilie, die rund 60 Prozent des Grundkapitals hält, an diesem Wochenende über einen Verkauf ihrer Aktien entscheiden will.

Helma wird nach gutem Halbjahr etwas optimistischer

Die Helma Eigenheimbau AG hat in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Auftragseingang von 197,2 Millionen Euro erzielt, ein Anstieg von 71 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

HHLA hebt nach Zuwächsen Jahresprognose teils an

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat ihr EBIT im ersten Halbjahr auf Konzernebene um 63,2 Prozent auf 90,5 Millionen Euro gesteigert. Zur positiven Geschäftsentwicklung trugen hohe Lagergelderlöse in Folge anhaltender Schiffsverspätungen im Hamburger Hafen sowie ein starker Anstieg der Containertransportmengen bei.

Jost Werke wächst dank hoher Lkw-Nachfrage kräftig

Der Lkw-Zulieferer Jost Werke hat im zweiten Quartal von einem rasanten Wachstum der Nachfrage nach Lkw, Anhängern und landwirtschaftlichen Frontladern profitiert.

Jungheinrich wächst kräftig und bestätigt Prognose

Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat auch im zweiten Quartal von dem insgesamt guten Umfeld profitiert. Die starke Nachfrage sorgte für ein kräftiges Wachstum und deutlich höhere Ergebnisse als im Vorjahr.

Medios erhöht nach erstem Halbjahr Umsatzprognose für 2021

Medios AG hat nach Wachstum im ersten Halbjahr die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2021 erhöht und den Ausblick für das Ergebnis bestätigt. Der Konzernumsatz stieg im Zeitraum von Januar bis Juni um 116,8 Prozent auf 634,9 Millionen Euro.

MLP wächst im zweiten Quartal und wird etwas optimistischer

Der Finanzdienstleister MLP hat sein Wachstum im zweiten Quartal fortgesetzt. Das operative Ergebnis stieg ebenfalls, während MLP unter dem Strich etwas weniger verdiente, nachdem im Vorjahr positive Sondereffekte angefallen waren. Für das Gesamtjahr wird die MLP SE etwas optimistischer.

SAF-Holland hebt nach starkem Halbjahr Prognose an

Die SAF-Holland SE hat im zweiten Quartal ihren Umsatz um 67,2 Prozent auf 323 Millionen Euro erhöht. Die EBIT-Marge lag trotz höherer Stahlpreise und Frachtraten mit 7,8 Prozent leicht über dem Wert des ersten Quartals von 7,7 Prozent, wie der Zulieferer für die Nutzfahrzeug-Branche mitteilte.

Scout24 beschleunigt Wachstum im zweiten Quartal

Die Scout24 AG hat im zweiten Quartal das Wachstum gegenüber dem Jahresstart beschleunigt. Den Umsatz und das Ergebnis steigerte der im MDAX notierte Betreiber des Portals Immoscout24 um mehr als ein Zehntel.

SGL Carbon profitiert von Nachfrageschub und Einsparungen

Der Konzernumbau und die anziehende Nachfrage - vor allem aus der Automobilindustrie - haben beim Kohlefaserspezialisten SGL Carbon für ein solides erstes Halbjahr gesorgt.

Sixt auch unter dem Strich wieder profitabel

Sixt hat seinen Umsatz im zweiten Quartal dank des wieder anziehenden Mietwagengeschäfts im Vergleich zum von der Pandemie geprägten Vorjahr mehr als verdoppelt. Unter dem Strich stand wieder einen Gewinn.

SLM schreibt trotz verbesserter Auftragslage noch Verlust

Die SLM Solutions Group hat im ersten Halbjahr trotz eines deutlich gestiegenen Auftragseingangs noch einen Verlust geschrieben. Für das zweite Halbjahr zeigt sich das Unternehmen optimistisch und geht von einer Beschleunigung beim Umsatzwachstum aus.

Synlab vervielfacht Gewinn

