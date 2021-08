Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis hat einen nachhaltigen sogenannten ESG-Konsortialkredit über 125 Millionen Euro mit bis zu fünf Jahren Laufzeit unterzeichnet. Die revolvierende Vereinbarung, ein sogenanntes Sustainable Revolving Credit Facilities Agreement, ist eine unbesicherte Finanzierung mit drei Jahren Laufzeit mit zwei Verlängerungsoptionen um jeweils ein weiteres Jahr, wie die Encavis AG mitteilte.

T-Mobile US untersucht mutmaßlichen Diebstahl von Kundendaten

Die Telekom-Tochter T-Mobile US untersucht einen mutmaßlichen Datendiebstahl. Das Unternehmen bestätigte am Sonntag, dass ein Hacker in einem Onlineforum behauptet habe, in Besitz persönlicher Daten von mehr als 100 Millionen US-Kunden zu sein und diese verkaufen wolle, darunter Namen, Sozialversicherungsnummern, Adressen, Telefonnummern und Führerscheindaten. Das US-Online-Magazin Motherboard hatte zuerst über den Vorfall berichtet.

CMA untersucht Übernahme von Lenstec durch Essilorluxottica

Die britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde CMA hat mitgeteilt, dass sie eine Untersuchung der Übernahme des britischen Optikunternehmens Lenstec Optical Group Ltd. durch den französisch-italienischen Brillenriesen Essilorluxottica S.A. eingeleitet hat. Die Behörde wolle prüfen, ob die Übernahme eine für sie relevante Situation darstellt und eine erhebliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs zur Folge haben könnte. Die CMA will ihre Phase-1-Entscheidung bis zum 12. Oktober veröffentlichen.

BHP erwägt Verkauf von Erdöl-Geschäft - Volumen geschätzt 15 Mrd Dollar

Der Bergbaukonzern BHP erwägt den Verkauf seiner Erdölsparte. Das Unternehmen verhandelt eigenen Angaben zufolge mit der Woodside Petroleum Ltd über eine entsprechende Transaktion. Analysten bewerten das Ölgeschäft von BHP mit mindestens 15 Milliarden US-Dollar. BHP prüfe eigenen Angaben zufolge auch andere Optionen für die Sparte im Rahmen einer strategischen Überprüfung.

HSBC plant Akquisition von Axa Singapore für 575 Mio USD

Die britische Bank HSBC will den Versicherer Axa Singapore für 575 Millionen US-Dollar kaufen. Damit verstärkt die auf Asien fokussierte Bank ihre Bemühungen, ihr Vermögensverwaltungsgeschäft in der Region auszubauen. Die Versicherungssparte HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Ltd werde die gesamte Beteiligung übernehmen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 16, 2021 07:03 ET (11:03 GMT)