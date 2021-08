Der Online-Händler für Heimtierbedarf hat im zweiten Quartal bei steigenden Umsätzen weniger verdient. Wie die vor einer möglichen Übernahme durch die US-Beteiligungsgesellschaft Hellman & Friedman stehende Zooplus AG mitteilte, legte der Umsatz um 17 Prozent auf 494 Millionen Euro zu. Dagegen ging das EBITDA auf 17,7 von 21,4 Millionen Euro zurück. Unterm Strich wurden 5,1 Millionen Euro nach 8,4 Millionen im entsprechenden Vorjahreszeitraum verdient.

LBBW

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat im ersten Halbjahr deutlich mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Getragen wurde das Ergebnis von einer guten operativen Entwicklung sowie einer im Vergleich zum Vorjahr rückläufigen Risikovorsorge. In den ersten sechs Monaten des Jahres legten die Erträge um 12 Prozent auf 1,496 Milliarden Euro zu. Das Zinsergebnis nahm um 17,6 Prozent auf 1,03 Milliarden Euro zu. Das Provisionsergebnis stieg um 7,3 Prozent auf 294 Millionen Euro.

BIJOU BRIGITTE

Die Schmuckhandelskette hat im ersten Halbjahr ihren Verlust dank massiver Einsparungen etwas verringert. Das Unternehmen schrieb von Januar bis Juni auf vorläufiger Basis einen Konzernverlust vor Ertragssteuern von 27,2 Millionen Euro, nach einem Verlust von 30,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Nach Steuern reduzierte sich der Verlust auf 20,7 Millionen von 25,1 Millionen Euro.

EINHELL

Der Werkzeughersteller hat seine Umsatzprognose wegen anhaltend guter Geschäfte im Juli und August erneut angehoben. Das Unternehmen rechnet 2021 laut Mitteilung trotz hoher Seefrachtraten und Rohstoffpreiserhöhungen nun mit einem Umsatz von 830 bis 850 Millionen Euro. Die Rendite vor Steuern wird weiter bei circa 8,0 (Vorjahr: 7,5) Prozent erwartet. Seit der Prognoseerhöhung im Juni kalkulierte die Einhell Germany AG bisher mit einem Umsatz von rund 800 (725) Millionen Euro.

EXASOL

Das Technologieunternehmen hat im zweiten Quartal ein langsameres Wachstum seines jährlich wiederkehrenden Umsatzes verzeichnet als zum Jahresauftakt. Grund dafür seien Verzögerungen bei größeren Projekten. Die Exasol AG äußerte sich aber zuversichtlich, diese Projekte im Laufe des zweiten Halbjahres abschließen zu können, und bestätigte die Jahresprognose.

BHP - Der Bergbaukonzern will sein Öl- und Gasgeschäft im Rahmen eines Aktientauschs mit der australischen Woodside Petroleum Ltd fusionieren. Die BHP Group Ltd kündigte zudem separat an, ihre zweite Börsennotierung in London zu beenden, und genehmigte außerdem ein 5,7-Milliarden-Dollar-Projekt zum Abbau von Kali in Kanada und stellt sich damit auf eine künftig kohlenstoffärmere Welt ein, in der alte Gewinnbringer wie Erdöl und Thermalkohle weniger attraktiv sind.

FORTUM - Der finnische Energieversorger hat im zweiten Quartal bei steigendem Umsatz einen Rückgang des vergleichbaren EBITDA verzeichnet. Unter dem Strich stand ein Verlust. Während der Umsatz im Zeitraum von April bis Juni um rund 39 Prozent auf 17,1 Milliarden Euro stieg, ging das vergleichbare Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 512 Millionen Euro auf 348 Millionen Euro zurück. Die deutsche Tochter Uniper habe im globalen Rohstoffgeschäft die starken Gewinne aus dem Vorjahresquartal nicht wiederholen können und der Anstieg des Preises für CO2-Emissionsrechte die Margen vom zweiten Quartal in die zweite Jahreshälfte verschoben.

JUST EAT

Der Essenslieferdienst ist im ersten Halbjahr 2021 wegen Investitionen tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der Nettoverlust stieg auf 486 Millionen Euro, verglichen mit einem Verlust von 59 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg dagegen kräftig auf 1,77 Milliarden gegenüber 675 Millionen Euro. Auf konsolidierter Basis, einschließlich Grubhub, sprang der Umsatz im ersten Halbjahr um 52 Prozent auf 2,61 Milliarden Euro. Der bereinigte EBITDA-Verlust betrug 190 Millionen Euro, verglichen mit einem positiven Ergebnis von 205 Millionen Euro im Vorjahr.

SWISS LIFE

Der Schweizer Lebensversicherer wies für das erste Halbjahr einen Reingewinn von 618 Millionen Schweizer Franken aus, ein Anstieg um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Betriebsgewinn stieg um 13 Prozent auf 889 Millionen Franken, während die Gebühreneinnahmen um 15 Prozent auf 1,08 Milliarden Franken zunahmen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen bereinigten Betriebsgewinn von 780 Millionen Franken und Gebühreneinnahmen von 916 Millionen Franken erzielt.

HOME DEPOT

Die US-Baumarktkette hat im zweiten Geschäftsquartal zwar mehr verdient als erwartet, beim Umsatzwachstum auf vergleichbarer Fläche jedoch die Analystenerwartungen verfehlt. Der Nettogewinn stieg im Berichtszeitraum per 1. August auf 4,81 Milliarden US-Dollar oder 4,53 Dollar je Aktie von 4,33 Milliarden bzw 4,02 Dollar je Anteilsschein. Dagegen hatte die Konsensschätzung lediglich auf einen Gewinn von 4,45 Dollar je Aktie gelautet.

