wird für 7 Milliarden Pfund von Clayton Dubilier & Rice (CD&R) geschluckt. Die Führung des britischen Lebensmittelhändlers habe sich mit der US-Beteiligungsgesellschaft auf ein konkretes Barangebot von 285 Pence pro Aktie geeinigt. Zuvor schien das Angebot eines Konsortiums unter Führung der Fortress Investment Group mit 272 Pence pro Aktie das Rennen zu machen.

will afghanische Nutzer nach der Machtübernahme der Taliban online durch neue Sicherheitsmaßnahmen schützen. "Wir arbeiten eng mit unseren Partnern in der Industrie, der Zivilgesellschaft und der Regierung zusammen, um jede erdenkliche Unterstützung zum Schutz der Menschen zu leisten", schrieb der für die Sicherheitsstrategie zuständige Nathaniel Gleicher im Onlinedienst Twitter am Donnerstag (Ortszeit). Auch Nutzer des zu Facebook gehörenden Dienstes Instagram in Afghanistan sollen Informationen zum Schutz ihrer Konten erhalten.

Nachdem das auf Gensequenzierung spezialisierte US-Unternehmen Illumina die angekündigte 7,1 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Testentwicklers Grail trotz laufender Wettbewerbsprüfung in Brüssel durchgezogen hat, prüft die EU-Kommission jetzt, ob es sich dabei um einen Verstoß gegen die Stillhalteverpflichtung handelt. Danach dürfen Fusionen und Übernahmen solange nicht umgesetzt werden, bis die Wettbewerbsaufsicht diese freigegeben hat.

will neben Elektroautos künftig auch humanoide Roboter anbieten. Tesla-CEO Elon Musk kündigte den Bau eines Roboters in menschlicher Gestalt an, der einfache Tätigkeiten übernehmen soll. Ein Prototyp soll wahrscheinlich nächstes Jahr fertig sein. Dabei wolle sich das US-Unternehmen auf einige der Technologien stützen, die für die E-Fahrzeuge entwickelt wurden, so Musk während einer Tesla-Veranstaltung in Palo Alto zur künstlichen Intelligenz.

