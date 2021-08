Die US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft Apollo erwägt ein mögliches Übernahmeangebot für Sainsbury's, die zweitgrößte Supermarktkette Großbritanniens, berichtet die Sunday Times unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Die Zeitung berichtet, dass das Interesse von Apollo an der J Sainsbury Plc, die mit mehr als 7 Milliarden Pfund (rund 8,1 Milliarden Euro) bewertet werde, als Sondierung zu verstehen sei.

EASYJET

Easyjet steht vor personellen Veränderungen. Wie die Billigfluggesellschaft mitteilte, wird Stephen Hester am 1. September neues Board-Mitglied und ab dem 1. Dezember die Nachfolge von John Barton als Vorsitzender antreten.

NOKIA

Der Telekomausrüster erhält einen Mobilfunk-Auftrag aus Österreich. Die A1 Telekom Austria Group habe das finnische Unternehmen ausgewählt, um ihre 5G-Reichweite außerhalb Österreichs auf Bulgarien, Serbien und Slowenien auszuweiten. Der Aufbau sei in Bulgarien bereits im Gange und soll in Kürze auch in allen weiteren Märkten beginnen.

IHS MARKIT / S&P Global

Die britische Wettbewerbsbehörde CMA nimmt die Milliardenübernahme von IHS Markit durch S&P Global genauer unter die Lupe. Die Behörde erklärte, dass sie prüft, ob die Übernahme den Wettbewerb in Großbritannien beeinträchtigen könnte. Eine Entscheidung in Phase 1 soll bis zum 19. Oktober erfolgen.

