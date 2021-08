Apple Zulieferer Foxconn wird zusammen mit dem Opel-Mutterkonzern Stellantis eine netzfähige Cockpit-Lösung für Fahrzeuge entwickeln. Das Mitte Mai angekündigte Joint Venture Mobile Drive wurde jetzt gegründet. Der Multimarken-Autokonzern, der aus der Fusion der französischen PSA-Gruppe mit Fiat Chrysler hervorgegangen ist, will die Lösung auch Drittanbietern zur Verfügung stellen.

BOEING

Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration will in einer umfangreichen Untersuchung prüfen, wie Boeing-Mitarbeiter Sicherheitsangelegenheiten handhaben. Anlass sind Aussagen einiger Boeing-Ingenieure, sie stünden dabei unter unangemessenem internen Druck, wie aus einem Schreiben der Behörde und Aussagen von mit der Angelegenheit vertrauten Personen hervorgeht.

SAMSUNG

will seine Investitionen in den nächsten drei Jahren um ein Drittel auf umgerechnet mehr 205 Milliarden US-Dollar erhöhen. Der südkoreanische Mischkonzern strebt eine Führungsrolle in der Chipherstellung und eine größere Rolle in der Produktion von Covid-19-Impfstoffen an. In den kommenden drei Jahren sollen 240 Billionen Won (umgerechnet rund 175 Milliarden Euro) in Investitionen sowie Forschung und Entwicklung fließen, gegenüber 180 Billionen Won in den drei Jahren zuvor.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 24, 2021 07:14 ET (11:14 GMT)