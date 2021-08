Aktionäre des Münchner Verkehrstechnikunternehmens Schaltbau können ihre Anteile bis einschließlich 22. September dem Carlyle-Übernahmevehikel Voltage BidCo zur Übernahme andienen. Nach Freigabe der Angebotsunterlage durch die Finanzaufsicht Bafin läuft jetzt die Annahmefrist, wie Carlyle mitteilte. Schaltbau-Aktionären werden 53,50 Euro je Anteilsschein geboten. Auf Xetra wird das Papier derzeit mit 55,30 Euro gehandelt.

DOUGLAS

Deutschlands größte Parfümeriekette hat im dritten Geschäftsquartal von deutlichen Zuwächsen im E-Commerce-Geschäft sowie den schrittweisen Filialöffnungen seit Juni profitiert und den Umsatz erstmals seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie Ende 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesteigert. Der bereinigte operative Gewinn sank aber um rund 10 Prozent. Grund seien das Auslaufen des coronabedingten Kurzarbeitergeldes und Mietminderungen im Zusammenhang mit Lockdown-Maßnahmen.

JUST EAT TAKAWAY

will im Laufe eines Jahres mehr als 1.500 neue Arbeitsplätze im Kundenservice in Großbritannien schaffen. Der Aufbau sei Teil einer Investition von mehr als 100 Millionen Pfund im Nordosten Englands binnen fünf Jahren.

KERING

Der Luxusgüterkonzern hat ein Rückkaufprogramm für bis zu 2 Prozent seiner Aktien über einen Zeitraum von zwei Jahren aufgelegt. Im Rahmen der Rückkaufvereinbarung soll eine erste Tranche bis zu 0,5 Prozent der ausstehenden Titel oder maximal 650.000 Aktien abdecken. Kering will für die erste Tranche nicht mehr als 650 Millionen Euro ausgeben, was einem Höchstpreis von 1.000 Euro pro Aktie entspricht, hieß es. Der Aktienrückkauf soll heute beginnen und drei Monate lang laufen.

PERNOD RICARD

rechnet für das laufende Jahr mit einem höheren Gewinn. Wie der französische Spirituosenhersteller mitteilte, dürfte eine Entscheidung in den USA über die Rückerstattung von Importzöllen einen positiven Einfluss auf die Profitabilität haben. Das Unternehmen erwartet in diesem Jahr in den USA einen zusätzlichen Gewinn vor Steuern in Höhe von 163 Millionen US-Dollar, einschließlich eines Gewinns von 33 Millionen Dollar aus wiederkehrenden Geschäften Dies entspreche einem zusätzlichen organischen Wachstum von etwa 1 Prozent in diesem Jahr.

SHELL

Der Energiekonzern hat seinen ersten Vertrag zur Lieferung von Erdgas mit einem brasilianischen Gasversorger unterzeichnet. Der zweijährige Vertrag mit der Companhia Pernambucana de Gas umfasse die Lieferung von 750.0000 Kubikmetern pro Tag ab Januar 2022 und von 1 Million Kubikmetern pro Tag im Jahr 2023. Das Gas werde aus der lokalen Produktion des Konzerns und aus dem weltweiten Flüssiggasportfolio stammen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2021 07:16 ET (11:16 GMT)