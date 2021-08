ist nach deutlichen Gewinn- und Umsatzsteigerungen im zweiten Quartal und ersten Halbjahr etwas optimistischer für den Vorsteuergewinn im Gesamtjahr geworden. Die Erholung des Geschäfts habe sich dank steigender Covid-19-Impfquoten, sinkender Coronavirus-Inzidenzen und Fortschritten bei der Digitalisierung im ersten Halbjahr beschleunigt.

DEUTSCHE BAHN

Die Deutsche Bahn will im Tarifkonflikt mit der Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer (GDL) vorerst kein neues Angebot vorlegen. DB-Chef Richard Lutz forderte den GDL-Vorsitzenden Claus Weselsky dennoch erneut zu Verhandlungen auf: "Wir sitzen am Verhandlungstisch, unsere Hand ist ausgestreckt, die Tür ist weit offen.

STADA

Der Arzneimittelkonzern Stada hat im ersten Halbjahr seinen Umsatz gesteigert und ist nach eigenen Angaben schneller gewachsen als die engsten Wettbewerber. Das Unternehmen profitierte von der Integration seiner jüngsten Akquisitionen sowie von organischen Marktanteilsgewinnen. Der Umsatz legte um 3 Prozent auf 1,51 Milliarden Euro zu, bereinigt um Währungseffekte lag das Wachstum bei 5 Prozent. Der Konzerngewinn nach Minderheiten stieg auf 104,2 (Vj: 81,9) Millionen Euro.

EDAG ENGINEERING

hat im zweiten Quartal dank einer zunehmenden Markterholung den Umsatz gesteigert und einen Gewinn geschrieben. Für das Gesamtjahr erwartet die Geschäftsführung eine Umsatzsteigerung von rund 3 bis 5 Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge wird in einer Bandbreite von rund 3 bis 4 Prozent prognostiziert.

INSTONE REAL ESTATE

hat im zweiten Quartal dank höherer Immobilienpreise einen Umsatz- und Gewinnsprung erzielt. Gestiegene Materialkosten seien durch die positive Preisentwicklung kompensiert worden. Die Prognose für 2021 bekräftigte die Instone Real Estate Group AG.

NABALTEC

Das Chemieunternehmen Nabaltec hat im zweiten Quartal den Umsatz gesteigert und wieder einen Gewinn geschrieben. Der Ende Juli angehobene Ausblick wurde bestätigt. Der Umsatz stieg auf 47,9 (Vj: 36,4) Millionen Euro. Das EBIT stieg auf 6,6 Millionen Euro nach einem Verlust von 0,4 Millionen. Nach Steuern wurde ein Gewinn von 4,4 Millionen Euro erwirtschaftet gegenüber einem Verlust von 1,1 Millionen zuvor.

TELE COLUMBUS

Angesichts steigender Betriebskosten und leicht rückläufiger Umsätze hat sich das operative Ergebnis im zweiten Quartal verschlechtert. Mit 53,6 Millionen Euro lag das "berichtete" EBITDA um 6 Prozent unter dem Vorjahreswert. Wie schon im Vorquartal gingen im angestammten Kabel-TV-Geschäft Kunden verloren, während bei Internet und Telefonie die Nutzerzahlen wenn auch in geringerem Maße stiegen. Der Kernumsatz fiel mit 115,7 Millionen Euro um 0,6 Prozent zurück.

ABERTIS

Die Abertis Infraestructuras SA verkauft für insgesamt rund 222 Millionen Euro ihre gesamte 35-prozentige Beteiligung an dem französischen Infrastruktur-Unternehmen Alienor, dem Betreiber der Autoroute de Gascogne. Wie der Mutterkonzern Atlantia SpA mitteilte, erwirbt der Alienor-Hauptaktionär Eiffage SA die Beteiligung zusammen mit einer 100-prozentigen Beteiligung an dem Wartungssegment Sanef Aquitaine.

ASTRAZENECA

hat mit dem Medikament ALXN1840 den primären Endpunkt in einer FoCus-Phase-3-Studie zur Wilson-Krankheit erreicht. Das Medikament zeige eine etwa dreimal höhere Kupfermobilisierung aus dem Gewebe als bei Standardbehandlungen. Die Wilson-Krankheit ist eine seltene und fortschreitende genetische Erkrankung, bei der die körpereigene Fähigkeit zum Abbau von überschüssigem Kupfer beeinträchtigt ist.

BOUYGUES

Der Bau- und Medienkonzern hat nach einer starken Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr seine Jahresprognose angehoben. Umsatz und laufendes Betriebsergebnis dürften in diesem Jahr sehr nahe an das Vor-Corona-Niveau von 2019 herankommen und nicht nur deutlich über den Werten von 2020 liegen. Auch die Marge werde das Niveau von 2019 erreichen. 2022 werde ein laufender Betriebsgewinn über dem Niveau von 2019 angepeilt.

BOUYGUES

will demnächst eine eigene Offerte für den bisher zur Engie SA gehörenden Dienstleister Equans abgeben. "Wir werden unser Angebot Anfang September vorlegen", sagte Bouygues-CEO Olivier Roussat. Eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Deals sei nicht notwendig.

LONZA

Wie der Schweizer Konzern mitteilte, wurde Philippe Deecke mit Wirkung zum 1. Dezember zum Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Er löst Rodolfo J. Savitzky ab, der das Unternehmen zum Jahresende verlässt.

COTY

Der Parfüm- und Kosmetikkonzern will sein brasilianisches Geschäft teilweise an die Börse bringen. In einer Mitteilung heißt es, man wolle aber die Kontrolle über das Unternehmen behalten. "Wenn das Angebot erfolgreich ist, wird dies dazu beitragen, dass Coty seinen Schuldenabbau vorantreiben kann", erklärte Unternehmen.

FACEBOOK

Das Online-Netzwerk Facebook könnte noch in diesem Jahr seine digitale Geldbörse für Kryptowährungen starten. Die Führung des Konzerns sei "ziemlich bestrebt", die Anwendung namens Novi noch in diesem Jahr einzuführen, sagte der Leiter der Krypto-Abteilung bei Facebook, David Marcus, dem Nachrichtenportal "The Information". Novi sei "bereit", die nötigen Lizenzen für den Einsatz in den USA und in anderen Ländern seien vorhanden.

MICROSOFT

hat einen früheren Cloud-Experten von Amazon eingestellt. Charlie Bell, der Amazon Web Services vor kurzem verlassen hat, wird bei dem US-Softwarekonzern als Corporate Vice President geführt, wie aus einem internen Mitarbeiterverzeichnis hervorgeht, in das das Wall Street Journal Einblick hatte. Die genaue Rolle von Bell bei Microsoft konnte zunächst nicht in Erfahrung gebracht werden.

