Der Möbelhändler hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020/21 wegen der Rücknahme von Pandemiebeschränkungen den Umsatz gesteigert. Die Handelsbedingungen im dritten Quartal seien ermutigend, da die Auswirkungen der Pandemie abgenommen hätten. Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 6,811 Milliarden Euro.

BARCLAYS

hat die mit dem US-Moderiesen Gap im April vereinbarte Übernahme des Kreditkartengeschäfts in trockene Tücher gebracht. Barclays Bank Delaware sei mit der Synchrony Bank eine Vereinbarung über den Kauf von Kreditkartenkonten und -forderungen eingegangen, die in Partnerschaft mit der Gap Inc. ausgegeben wurden. Stand Juni wurde das Portfolio mit 3,9 Milliarden Dollar bewertet.

TSMC

Der weltgrößte Auftragsfertiger von Chips wird seine Preise nach Angaben informierter Kreise um bis zu 20 Prozent anheben. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) wolle die Preise für seine modernsten Chips um etwa 10 Prozent erhöhen, technisch weniger fortschrittliche Chips, die zum Beispiel von Autoherstellern verwendet werden, sollen etwa 20 Prozent mehr kosten, sagten mehrere mit der Situation vertraute Personen. Die Preiserhöhungen sollen überwiegend zum Ende dieses oder im nächsten Jahr in Kraft treten.

APPLE

will die Bestimmungen für seinen App-Store ändern: Softwareentwickler dürfen ihren Kunden künftig mitteilen, wie sie für Dienstleistung unabhängig vom Apple-Ökosystem bezahlen können. Die Änderungen sollen im Rahmen eines vorgeschlagenen Vergleichs zur Beilegung einer Sammelklage erfolgen. 2019 hatte eine Gruppe von App-Anbietern Apple verklagt und dem Unternehmen vorgeworfen, bei der Verwaltung seines App-Stores gegen das Kartellrecht zu verstoßen.

MICROSOFT

hat tausende Nutzer seines Cloud-Dienstes Cosmos DB der Plattform Azure vor einer Sicherheitslücke gewarnt, nachdem Spezialisten für Cybersicherheit der Zugriff auf die Schlüssel für die Datenbanken gelungen war. Darunter seien auch die Datenbanken großer Firmen gewesen, erklärte das Unternehmen Wiz am Donnerstag in einem Blogeintrag. Hinweise, dass die Schwachstelle ausgenutzt wurde, gibt es nach Angaben von Microsoft aber nicht.

