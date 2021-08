+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

DZ Bank optimistischer nach deutlichem Gewinnanstieg im 1. Halbjahr

Die DZ Bank Gruppe ist nach deutlichen Gewinnsteigerungen im ersten Halbjahr optimistischer für das Gesamtjahr. Der Vorsteuergewinn soll 2021 nun "spürbar über 2 Milliarden Euro" liegen, teilte das Zentralinstitut der Volks- und Raiffeisenbanken mit. Zu Jahresbeginn rechnete die genossenschaftliche Bankengruppe noch mit einem Ergebnis "leicht unterhalb des Vorjahresniveaus" von 1,46 Milliarden Euro.

Encavis wandelt Hybridanleihen vorzeitig

Die niederländische Encavis-Tochter Encavis Finance B.V. will zwei in den Jahren 2017 und 2019 begebene Wandelanleihen vorzeitig in Aktien umwandeln. Vorstand und Geschäftsführung der Encavis Finance B.V. hätten mit Zustimmung des Encavis-Aufsichtsrats entschieden, von ihrem vertraglichen Recht auf vorzeitige Pflichtwandlung der Schuldverschreibungen Gebrauch zu machen.

Immofinanz erhöht Dividendenvorschlag für Geschäftsjahr 2020 auf 0,75 Euro

Der österreichische Immobilienkonzern Immofinanz hat seinen Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2020 um 20 Cent auf 0,75 Euro angehoben. Einen Grund für die Erhöhung gab das Unternehmen nicht bekannt.

Knaus Tabbert will investieren - Ziel 2 Milliarden Umsatz bis 2025

Der Reisemobilhersteller Knaus Tabbert will angesichts der hohen Nachfrage die Produktionskapazitäten deutlich erweitern. Zudem setzt sich die Knaus Tabbert AG ambitionierte Ziele für Wachstum und operativen Gewinn bis 2025: Der Umsatz soll bis dahin auf 2 Milliarden Euro steigen. Zur Absicherung der Lieferketten und Materialversorgung soll künftig vermehrt auf eine breitere Lieferantenstruktur bei Kernkomponenten gesetzt werden.

Einige United-777-Jets eventuell bis Anfang 2022 am Boden

United Airlines muss wegen verschärfter Sicherheitsauflagen im Zusammenhang mit dem Verlust einer Triebwerksabdeckung einer Boeing 777 über dem US-Bundesstaat Colorado Dutzende ähnlicher Flugzeuge voraussichtlich bis Anfang des kommenden Jahres am Boden lassen. Wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten, prüfen die US-Luftfahrtaufsichtsbehörden zusätzliche Sicherheitsanforderungen für jene Jets, Großraumflugzeuge des Typs Boeing 777 mit Pratt & Whitney Triebwerken, bevor sie sie wieder für die Beförderung von Passagieren zulassen.

