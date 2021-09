Indizes in diesem Artikel MDAX 36.348,0

Das Arbeitsgericht in Frankfurt verhandelt noch an diesem Donnerstag über den Eilantrag der Deutschen Bahn zur Abwendung des laufenden Lokführerstreiks der Gewerkschaft GDL. Wie eine Sprecherin des Gerichts sagte, soll die Verhandlung um 18.00 Uhr beginnen. Ähnliche Verhandlungen hätten erfahrungsgemäß "ein bis zwei Stunden" gedauert. Noch am Abend werde mit einer Entscheidung gerechnet.

Metro mit Zukauf in Österreich bei Gastro-Großhandel und -Belieferung

Metro verstärkt sich in Österreich im Bereich Gastro-Großhandel und Belieferung der Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung. Wie der Düsseldorfer SDAX-Konzern mitteilte übernimmt die österreichische Tochter Metro Österreich die C&C Abholgroßmärkte GmbH (AGM), die derzeit zur Rewe -Gruppe gehört.

Munich Re begibt Green Bond über 1 Milliarde Euro

Der Rückversicherer Munich Re besorgt sich erneut Geld über eine grüne Anleihe. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er zum zweiten Mal in der Unternehmensgeschichte eine grüne Nachranganleihe begeben. Das Emissionsvolumen des bis 2042 laufenden Bonds, der mit einem Kupon von 1,00 Prozent ausgestattet ist, betrage 1 Milliarden Euro.

Volkswagen USA erzielt Vergleich bei Takata-Airbags - Agentur

Die US-Tochter der Volkswagen AG hat einem Medienbericht zufolge mit Fahrzeugbesitzern einen Vergleich im Zusammenhang mit möglicherweise gefährlichen Airbags des Herstellers Takata geschlossen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Dokumente, die beim US-Bezirksgericht in Miami eingereicht wurden.

Bristol Myers zieht Option für Lizenzvereinbarung mit Evotec

Der US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb hat seine Option zum Abschluss einer globalen Lizenzvereinbarung für EVT8683, dem ersten Programm aus der Neurologie-Allianz mit dem Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen Evotec, genutzt. Wie die im MDAX und TecDAX notierte Evotec SE mitteilte, ist der Wirkstoffkandidat EVT8683 eine vielversprechende Substanz für verschiedene neurodegenerative Indikationen und bereit für den Eintritt in die klinische Entwicklung.

Knorr-Bremse liefert Bremsausrüstung für tschechische Züge

Knorr-Bremse hat vom größten tschechischen Fahrzeugbauer Skoda Transportation a.s. erneut Aufträge für die Erstausrüstung von Straßenbahnen und Nahverkehrszügen erhalten. Der Auftragswert liegt im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich.

Schaltbau-Gremien empfehlen Annahme des Carlyle-Übernahmeangebots

Schaltbau-Vorstand und -Aufsichtsrat empfehlen den Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots der Voltage Bidco GmbH, einer Tochter von Fonds, die von der Carlyle Group beraten werden.

EU-Kommission muss sich noch einmal mit dem Nürburgring befassen

Der Streit um den Verkauf des Nürburgrings geht in die nächste Runde. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg äußerte am Donnerstag Zweifel am Bietverfahren. Die EU-Kommission muss nun neu prüfen, ob der Verkauf der Rennstrecke im Jahr 2014 mit einer staatlichen Beihilfe verbunden war.

Alstom liefert weitere 35 Straßenbahnen an Verkehrsverbund Sytral

Der Zughersteller Alstom hat sich einen Auftrag von 115 Millionen Euro gesichert und wird dem Verkehrsverbund Sytral (Lyon's Public Transport Authority) zusätzliche 35 Citadis-Straßenbahnen liefern.

Stellantis kauft sich mit First Investors eigenen US-Autofinanzierer

Der Automobilhersteller Stellantis übernimmt das auf Autofinanzierungen spezialisierte US-Unternehmen First Investors Financial Services Group. Den Kaufpreis für den ausschließlich mit Barmitteln finanzierten Zukauf bezifferte die Stellantis NV mit rund 285 Millionen US-Dollar.

Facebook-Tochter Whatsapp soll EU-Strafe von 225 Mio Euro zahlen

Die EU-Kommission hat den Chat-Dienst Whatsapp von Facebook mit einer Geldstrafe von 225 Millionen Euro belegt, weil der Konzern die EU-Bürger unzureichend über die Verwendung ihrer Daten informiert hat.

