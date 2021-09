DIC ASSET

Dic Asset hat weitere Büro- und Logistikflächen in Heidelberg und im Raum Frankfurt neu vermietet. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, hat es zwei Mietverträge über insgesamt 6.200 Quadratmeter abgeschlossen.

FRAPORT

Der Flughafenbetreiber Fraport hat am Flughafen Frankfurt im August Passagierzahlen annährend auf der Hälfte des Vorkrisenniveaus verzeichnet, stellt sich aber auf ein schwächeres Geschäft im Herbst und Winter ein. Langfristig ist Fraport-Chef Stefan Schulte weiterhin zuversichtlich für die Markterholung.

RHEINMETALL

Rheinmetall hat im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung den Auftrag der Hamburger Behörde für Schule und Berufsbildung zur Lieferung von Luftreinigungsgeräten erhalten. Die Bestellung von 1.000 Luftreinigern beläuft sich auf einen einstelligen Millionen-Euro-Betrag.

TELE COLUMBUS

Der Handel mit den Aktien des Kabelnetzbetreibers Tele Columbus an der Frankfurter Börse wird mit Ablauf des 8. September eingestellt. Die Frankfurter Wertpapierbörse gab dem Antrag der Tele Columbus AG auf Widerruf der Handelszulassung statt.

ASTRAZENECA

Der Rechtsstreit der Europäischen Kommission mit den britischen Pharmakonzern Astrazeneca um die Lieferung von Corona-Impfdosen ist beendet. Wie Astrazeneca mitteilte, haben die Parteien eine Einigung erzielt. Astrazeneca hat sich bereiterklärt, bis Ende des dritten Quartals 60 Millionen Impfdosen zu liefern.

CODELCO

Beim weltweit größten Kupferproduzenten Codelco in Chile ist ein Ende des Mitte August begonnenen Streiks in Sicht. Das staatliche Unternehmen Codelco Andina hat sich mit zwei von drei Gewerkschaften auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Die Beschäftigten, die diesen beiden Gewerkschaften angehören, würden die Arbeit zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt wieder aufnehmen.

DSM

Der niederländische Chemiekonzern DSM verstärkt sich mit einem Zukauf in den USA. Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt es die auf herzhafte Aromen spezialisierte First Choice Ingredients. In dem Deal wird das US-Unternehmen mit 453 Millionen US-Dollar bewertet.

