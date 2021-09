Deutsche-Bank-Chef: Müssen Weichen für Konsolidierung stellen

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat seine Forderungen nach einer europäischen Banken- und Kapitalmarktunion sowie mehr Nachhaltigkeit in der Branche bekräftigt. Es müssten "jetzt die Weichen für eine Konsolidierung unserer Branche, für wettbewerbsneutrale Regulierung und für mehr Nachhaltigkeit im Finanzsektor gestellt werden", sagte Sewing auf dem Handelsblatt Banken-Gipfel.

Deutsche-Bank-CEO zuversichtlich für Dividende 2021

Eine Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen der Deutschen Bank rückt näher. Vorstandschef Christian Sewing bekräftigte, dass eine Dividende schon für dieses Jahr möglich ist. Sollte sich die Geschäftsentwicklung so fortsetzen wie in den ersten beiden Quartalen, sei er überzeugt, dass die Bank eine Dividende für 2021 vorschlagen werde.

Merck KGaA lizenziert Krebsmittelkandidaten an Diaccurate aus

Der Pharmakonzern Merck hat einen Krebsmittelkandidaten in der klinischen Entwicklung an das französische Biotechunternehmen Diaccurate auslizensiert. Eine Phase-I-Stude mit dem Inhibitor M2698, der bei Diaccurate künftig DIACC3010 heißen wird, hat die Merck KGaA bereits erfolgreich abgeschlossen.

Vitesco: Könnten Zukauf für Milliarden-Betrag stemmen

Die in den Startlöchern für den Börsengang stehende Vitesco Technologies kann sich Zukäufe im Volumen eines Milliardenbetrags vorstellen. Übernahmeziele mit einem Volumen im oberen dreistelligen Millionen- oder auch im unteren einstelligen Milliardenbereich traue sich das Unternehmen zu, so Finanzvorstand Werner Volz.

Deutsche Börse ernennt Barbara Roth zum Head of Group Audit

Die Deutsche Börse hat Barbara Roth als Head of Group Audit ernannt. Zum 1. Januar 2022 werde Roth ihre Stelle als Managing Director Group Audit, die unterhalb des Vorstands angesiedelt ist, antreten.

Telekom-Beteiligung an Ströer sinkt unter 5 Prozent

Der Telekom-Altersvorsorgetreuhänder hat seine Beteiligung am Werbedienstleister Ströer von zuletzt knapp 10 Prozent weiter auf unter 5 Prozent gesenkt. Der Deutsche Telekom Trust e.V. reduzierte seine Beteiligung auf 4,9 Prozent.

Aker Solutions, Siemens Energy und Doosan Babcock mit CCUS-Konsortium

Aker Solutions, Siemens Energy und Doosan Babcock bündeln ihre Kräfte und wollen im Konsortium gemeinsam Technologien und Lösungen zur CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCUS) für den britischen Markt entwickeln.

Eisenbahngewerkschaft EVG will bei GDL-Tarifabschluss Sonderkündigungsrecht prüfen

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat bekräftigt, bei einem möglicherweise höheren Tarifabschluss der konkurrierenden Lokführergewerkschaft GDL mit der Deutschen Bahn ihr Sonderkündigungsrecht prüfen zu wollen. "Fakt ist, die aktuelle Tarifrunde für alle Beschäftigten der Deutschen Bahn wird von der EVG beendet", sagte der EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Alstom erhält S-Bahn-Auftrag aus Hamburg für rund 500 Mio Euro

Der französische Zughersteller Alstom hat einen Auftrag aus Hamburg zur Lieferung von weiteren 54 Zügen für rund 500 Millionen Euro erhalten. Die S-Bahn Hamburg GmbH habe mit ihrem Auftrag eine Option aus einem 2013 unterzeichneten Rahmenvertrag ausgeübt, teilte die Alstom SA mit. Die Auslieferung der Fahrzeuge ist für 2025 und 2026 geplant.

Pirelli-CFO tritt zum 31. Dezember zurück

Pirelli verliert seinen Finanzchef. Wie der italienische Reifenhersteller mitteilte, tritt CFO Francesco Tanzi mit Wirkung zum 31. Dezember zurück, um eine neue berufliche Tätigkeit aufzunehmen. CEO Marco Tronchetti Provera werde am 11. November beim Board-Meeting einen neuen Kandidaten vorschlagen, teilte die Pirelli & C. SpA weiter mit.

Santander-Chefin: Fokus liegt auf organischem Wachstum

Die spanische Bank Santander setzt im traditionellen Bankgeschäft in erster Linie auf organisches Wachstum statt auf Zukäufe. "Wir brauchen das nicht im Wettbewerb, wir haben die Größe", sagte Santander-Chefin Ana Botin.

Sanofi erwirbt US-Biopharma-Konzern Kadmon

Sanofi verstärkt sich im Bereich Biopharmaka in den USA. Wie der französische Pharmakonzern bekanntgab, hat er eine Vereinbarung zu Übernahme des US-amerikanischen Biopharmaunternehmens Kadmon Holdings Inc. geschlossen. Im Rahmen dessen sollen die Inhaber von Kadmon-Stammaktien 9,50 US-Dollar pro Aktie in bar erhalten, was auf verwässerter Basis einem Gesamtwert des Unternehmens von etwa 1,9 Milliarden Dollar entspricht.

Anglo American: De Beers steigert Rohdiamentenverkäufe weiter

De Beers konnte im jüngsten Verkaufszyklus den Wert der Rohdiamantenverkäufe im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern. Wie Anglo American plc mitteilte, betrug der Wert der Rohdiamantenverkäufe im siebten Verkaufszyklus bei der Tochter De Beers im laufenden Jahr 515 Millionen US-Dollar, verglichen mit 334 Millionen Dollar im Vorjahr.

Essilorluxottica stockt bei Grandvision auf 83,4% auf

Essilorluxottica hat bei der niederländischen Optikerkette Grandvision aufgestockt. Wie der italienisch-französische Brillenhersteller mitteilte, hat er für rund 480,36 Millionen Euro einen Anteil von 6,6 Prozent erworben. Dadurch erhöht sich der Anteilsbesitz der Essilorluxottica SA an der Grandvision NV auf insgesamt 83,4 Prozent.

Paypal übernimmt japanischen Bezahldienst für 2,7 Mrd US-Dollar

Paypal verstärkt sich mit einer Milliardenübernahme in Asien: Der US-Bezahldienst übernimmt laut eigener Mitteilung die japanische Paidy für rund 2,7 Milliarden US-Dollar. Die Transaktion soll voraussichtlich im vierten Quartal abgeschlossen werden.

Chinas Autoverkäufe sinken den dritten Monat in Serie

Die Autoverkäufe in China sind im August den dritten Monat in Folge gesunken, da die weltweite Knappheit an Halbleitern und anderen Bauteilen immer mehr Autohersteller trifft. Die Verkäufe von Pkw sanken gegenüber dem Vorjahr um 14,7 Prozent auf 1,45 Millionen Fahrzeuge. Im Vergleich zum Vormonat ergab sich ein Minus von 3,3 Prozent, der erste monatliche Rückgang in einem August, wie die China Passenger Car Association mitteilte.

