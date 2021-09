SFC Energy AG hat einen millionenschweren Auftrag aus den USA erhalten. Wie der Hersteller von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für die Stromversorgung mitteilte, hat die Liveview Technologies USA mehr als 600 EFOY-Brennstoffzellen bestellt. Der Auftrag hat einen Wert von etwa 4 Millionen US-Dollar.

Astrazeneca: Asthmamittel erreicht wichtige Phase-3-Endpunkte

Astrazenecas Asthmatherapeutikum PT027 hat in Phase-3-Studien signifikante Erfolge bei Asthmapatienten gezeigt und ist dem Unternehmen zufolge damit eine "wichtige neue Behandlungsoption".

Easyjet will Kapital um 1,2 Mrd Pfund erhöhen - neue Kreditlinie

Easyjet plant eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1,2 Milliarden britischen Pfund. Wie die britische Fluggesellschaft mitteilte, hat sie sich außerdem eine neue Kreditlinie von 400 Millionen Dollar gesichert, um ihre Bilanz zu sanieren und in Wachstum zu investieren.

Roche übernimmt Berliner Biotechfirma TIB Molbiol

Der Schweizer Pharmakonzern Roche verstärkt sich mit einer Übernahme in Deutschland. Die Roche Holding AG kauft laut Mitteilung die Berliner TIB Molbiol Group und verstärkt sich damit im Bereich molekulardiagnostischer Lösungen.

Royal BAM verkauft BAM Deutschland an Zech Group

Der niederländische Baukonzern Koninklijke BAM Groep NV (Royal BAM Group) trennt sich von seinem Deutschlandgeschäft. Laut Mitteilung ist eine Vereinbarung zum Verkauf der BAM Deutschland AG an die Zech Group SE und die Gustav Zech Foundation getroffen worden. Finanzielle Details veröffentlichte der Konzern nicht.

Sanofi verfehlt Studienziel bei Rilzabrutinib

Sanofi hat bei einem Mittel gegen Hautkrankheiten einen Rückschlag erlitten. In einer Phase-3-Studie mit Rilzabrutinib zur Behandlung von Pemphigus seien der primäre oder wichtige sekundäre Endpunkte nicht erreicht worden, teilte der französische Pharmakonzern mit.

Swiss Re rechnet mit Fortsetzung beim Prämienwachstum im Markt

Swiss Re rechnet damit, dass sich das weltweite Prämienwachstum im Sachversicherungsmarkt 2021 und 2022 fortsetzen wird. Grund seien höhere Risiken, wie zum Beispiel jüngst durch Naturkatastrophen und Cyberangriffe, aber auch ein höheres Risikobewusstsein, wie der Schweizer Rückversicherungskonzern mitteilte.

Ford beendet Autoproduktion in Indien - Abbau von 4.000 Jobs

Ford will die Produktion von Fahrzeugen in Indien einstellen und im Rahmen einer Umstrukturierung der defizitären Einheit Ford India rund 4.000 Arbeitsplätze abbauen. Der Detroiter Automobilhersteller teilte mit, er werde die Produktion von Fahrzeugen für den Verkauf in Indien sofort einstellen. Die Herstellung von Fahrzeugen für den Export im Ford-Werk in Sanand soll bis Ende dieses Jahres, im Werk Chennai bis Mitte 2022 eingestellt wird.

Intel-Chef: Mehrere deutsche Standorte in Endauswahl für neue Chipfabrik

Der US-Halbleiterhersteller Intel plant milliardenschwere Investitionen in Europa - auch mehrere Standorte in Deutschland stehen zur Debatte. Noch sei zwar keine endgültige Entscheidung gefallen, wo in Europa die Fabrik entstehen solle, sagte Intel-Chef Pat Gelsinger der Wirtschaftswoche. "Aber unter den letzten sehr guten Standorten, aus denen wir nun wählen, sind gleich mehrere aus Deutschland", sagte er weiter.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2021 06:59 ET (10:59 GMT)