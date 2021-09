Chronext, ein Schweizer Online-Händler für Luxusuhren, will noch im laufenden Jahr an die Börse. Wie die Chronext AG mitteilte, soll die Notierung an der Schweizer Börse Six im vierten Quartal abgeschlossen werden, abhängig von den Marktbedingungen.

Gazprom meldet komplette Fertigstellung von Nord Stream 2

Der russische Energieriese Gazprom hat die Fertigstellung der umstrittenen deutsch-russischen Gas-Pipeline Nord Stream 2 verkündet. Konzernchef Alexej Miller habe am Freitagmorgen gesagt, der Bau der Pipeline sei "vollständig abgeschlossen", erklärte Gazprom in einer Mitteilung im Messengerdienst Telegram.

Energiekonzerne Santos und Oil Search wollen fusionieren

Der australische Energiekonzern Santos fusioniert mit dem Konkurrenten Oil Search aus Papua-Neuguinea im Wege eines Aktientauschs. Der neue Konzern werde einen Marktwert von rund 21 Milliarden australischen Dollar (etwa 13 Milliarden Euro) haben, teilten die Fusionspartner mit.

Toyota reduziert Produktionsziel wegen Chip-Engpässen

Toyota Motor senkt wegen der anhaltenden Lieferengpässe bei Halbleitern das Produktionsziel für das laufende Geschäftsjahr. Der japanische Konzern rechnet in den zwölf Monaten per Ende März laut Mitteilung mit 9 Millionen gefertigten Autos.

