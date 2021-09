Der Bioethanolhersteller Cropenergies hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 angehoben. Hauptgrund für den verbesserten Ausblick sind die deutlich gestiegenen Ethanolerlöse, wie die Südzucker-Tochter mitteilte. Die Einführung des Kraftstoffs E10, dem Bioethanol beigemischt ist, in Schweden im August und in Großbritannien im September habe zuletzt zu einer höheren Nachfrage geführt.

HAUCK & AUFHÄUSER

Die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG übernimmt den Kryptoverwahrer Kapilendo Custodian AG und erweitert damit ihr Angebot im Bereich Digital Assets. Eine entsprechende Vereinbarung mit der Bloxxon AG sei unterzeichnet worden. Laut Mitteilung ist Kapilendo Custodian eines der ersten Unternehmen mit einer Erlaubnis zur Verwahrung von Kryptowerten, die Erlaubnis sei von der Bafin am 14. September erteilt worden. Kapilendo Custodian verwalte kryptografische Schlüssel, die sogenannten Private Keys, die dazu dienen, digitale Assets wie Kryptowährungen zu halten, zu speichern oder zu übertragen.

LIEFERANDO

Der Essenslieferdienst Lieferando und das Pfandsystem Rebowl testen eine Zusammenarbeit: Am Mittwoch startete in Berlin ein Pilotprojekt, wie Lieferando mitteilte. Wer sich in der Hauptstadt über das Portal etwas bestellt, kann das Essen demnach auch in Mehrwegschalen erhalten. Zunächst beteiligen sich 30 Restaurants - im Laufe der auf drei Monate angelegten Pilotphase können laut Unternehmen noch Lokale dazukommen.

MEDIASET

Die Mediaset SpA ist im zweiten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt und hat den Umsatz deutlich gesteigert, dank Werbeeinnahmen, die das Vor-Pandemie-Niveau von 2019 übertrafen.

BNP

BNP Paribas erwirbt die Mehrheit am niederländischen Vermögensverwalter Dynamic Credit. Das Unternehmen soll in die entsprechende Sparte der französischen Großbank integriert werden, aber eigenständig vom Gründer Tonko Gast fortgeführt werden, wie BNP Paribas mitteilte. Finanzielle Details der Transaktion, die noch einer kartellrechtlichen Freigabe bedarf, wurden nicht genannt.

EVERGRANDE

In der südchinesischen Stadt Shenzhen haben sich am Mittwoch den dritten Tag in Folge Demonstranten vor dem Firmensitz des verschuldeten Immobilienriesen Evergrande versammelt. Ein Firmenvertreter habe den verärgerten Geschäftspartnern von Evergrande statt Geld Wohnungen, Parkplätze oder Lagerräume angeboten, berichteten Demonstranten einer Reporterin der Nachrichtenagentur AFP. "Doch das können wir nicht brauchen. Keiner von uns hat zugestimmt", sagte ein Frau namens Wang.

H&M

Die Modekette Hennes & Mauritz (H&M) hat ihren Umsatz im dritten Geschäftsquartal deutlich gesteigert. Wie der schwedische Konzern mitteilte, legten sowohl der stationäre Umsatz in vielen Märkten als auch die Online-Erlöse zu. Auf der anderen Seite beeinträchtigten coronabedingte Einschränkungen die Entwicklung nach wie vor, insbesondere in Asien. Außer in Asien und Ozeanien habe der Umsatz wieder das Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019 erreicht.

INDITEX

Inditex hat seine dynamische Entwicklung im zweiten Quartal fortgesetzt und beim Umsatz wieder das Vor-Pandemie-Niveau übertroffen. Im Geschäftshalbjahr per Ende Juli schrieb der spanische Moderetailer mit Marken wie Zara und Bershka laut Mitteilung wieder deutlich schwarze Zahlen. Wie die Industria de Diseno Textil SA mitteilte, erwirtschaftete das Unternehmen in den sechs Monaten bis Ende Juli einen Nettogewinn von 1,27 Milliarden Euro, nach einem Nettoverlust von 195 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um fast 50 Prozent auf 11,94 Milliarden Euro.

KKR

Im Bieterwettstreit um den Online-Händler Zooplus lichten sich die Reihen. Der Finanzinvestor KKR hat die Gespräche über ein mögliches freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot beendet, wie die Zooplus AG mitteilte. Am Vortag hatte der Investor Hellman & Friedman seine Übernahmeofferte nach einer deutlichen Erhöhung seines Angebots gestartet. Auch die schwedische EQT hatte Interesse an dem auf Heimtierbedarf spezialisierten Anbieter angemeldet.

ON

On, der Schweizer Performance-Sportschuhhersteller, offeriert seine Aktien im Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang in den USA für 24,00 US-Dollar je Anteilsschein. Angeboten werden insgesamt 31.100.000 Stammaktien der Klasse A. Von den Stammaktien der Klasse A bietet die On AG mit Sitz in Zürich 25.442.391 Stück an und bestimmte verkaufende Aktionäre 5.657.609 Stück, wie der Hersteller von Sportschuhen und Sportbekleidung mitteilte.

PAGAYA

Das amerikanisch-israelische Fintech Pagaya Technologies strebt offenbar durch die Hintertür an die Börse. Das Start-up stehe vor der Fusion mit einem Börsenmantel (Spac), sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. In der Transaktion werde das Unternehmen mit rund 9 Milliarden US-Dollar bewertet.

===

