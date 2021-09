Der britische Versicherungskonzern Prudential will mit einer Kapitalerhöhung bis zu 22,49 Milliarden Hongkong-Dollar (ca. 2,5 Milliarden Euro) einsammeln, um in sechs Monaten fällige hochverzinsliche Schuldtitel zurückzuzahlen und in Wachstum zu investieren.

Vattenfall will 2040 klimaneutral werden

Der staatliche schwedische Energieversorger Vattenfall will seine Emissionen bis 2030 stärker reduzieren als bisher in Aussicht gestellt und bis 2040 klimaneutral werden. Die im Oktober 2019 von der Vattenfall Group AB ausgegebenen Klimaziele waren darauf ausgerichtet, den globalen Temperaturanstieg auf maximal 2 Grad Celsius zu begrenzen.

Voestalpine erhöht Forschungsbudget

Der Stahlkonzern Voestalpine will die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr 2021/22 um rund ein Fünftel erhöhen. Nach 153 Millionen Euro im Vorjahr sollen in den zwölf Monaten per Ende März nun 185 Millionen Euro investiert werden, kündigte der österreichische Konzern an.

Netflix dominiert die Emmy Awards

Der Streamingdienst Netflix hat in diesem Jahr die Emmy Awards dominiert. Bei der 73. Verleihung der begehrten US-Fernsehpreise in Los Angeles wurde die Netflix-Serie "The Crown" als beste Drama-Serie ausgezeichnet. Olivia Colman und Josh O'Connor, die in der Serie die britische Königin Elizabeth II. und ihren Sohn Charles spielten, gewannen den Preis als beste weibliche und männliche Schauspieler.

