Die chinesische Cosco Shipping Ports Limited (CSPL) wird sich mit 35 Prozent am Hamburger Containerterminal Tollerort beteiligen. Wie die Hamburger Hafen und Logistik AG mitteilte, sei dies das Ergebnis der Verhandlungen über eine strategische Beteiligung von CSPL am HHLA Container Terminal Tollerort (CTT).

Rheinmetall erhält Auftrag von Bundeswehr für Fuchs-Modernisierng

Rheinmetall hat von der Bundeswehr den Auftrag zur Modernisierung des Spürpanzers Fuchs erhalten. Fünf Fahrzeuge sollen auf einen neuen Rüststand gebracht werden, teilte der Düsseldorfer Konzern mit. Das Volumen des Auftrags liege im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Astrazeneca investiert 360 Mio USD in Produktionsanlage in Dublin

Der Pharmakonzern Astrazeneca investiert 360 Millionen US-Dollar in eine Produktionsanlage in Irland. Wie die Gesellschaft mitteilte, soll die Anlage zur Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen für kleine Moleküle in der Nähe von Dublin entstehen.

Pernod Ricard kauft britische Vertriebsplattform Whisky Exchange

Pernod Ricard erwirbt für einen nicht genannten Preis die auf Spirituosen spezialisierte Verkaufsplattform Whisky Exchange. Das Unternehmen, das Online und mit einigen Filialen rund 10.000 verschiedene hochprozentige Getränke vertreibt, soll mit den beiden Gründern an der Spitze in der bisherigen Struktur fortgeführt werden.

Stagecoach führt Fusionsgespräche mit National Express

Die britischen Verkehrsunternehmen Stagecoach und National Express sprechen über eine Fusion. Verhandelt wird konkret über einen Deal, bei dem die Stagecoach-Aktionäre am Ende etwa 25 Prozent an dem kombinierten Unternehmen halten würden, wie Stagecoach mitteilte. Dazu sollen die Stagecoach-Anteilseigner pro Aktie 0,36 neue Stammaktien von National Express erhalten.

Apple will iPhones zur Erkennung von Depressionen einsetzen - Kreise

Apple Inc. arbeitet an einer Technologie, die helfen soll, Depressionen und Verschlechterung der kognitiven Leistungsfähigkeit zu diagnostizieren, und zielt damit auf Tools ab, die den Umfang seines wachsenden Gesundheitsportfolios erweitern könnten.

US Bancorp kauft US-Tochter von Mitsubishi UFJ für rund 8 Mrd USD

Die japanische Bank Mitsubishi UFJ Financial Group trennt sich von Teilen ihres US-Geschäfts. Die US Bancorp wird das Regionalbankgeschäft der MUFG Union Bank für insgesamt rund 8 Milliarden US-Dollar übernehmen, wie das US-Kreditinstitut mitteilte.

Fedex will Preise 2022 überdurchschnittlich erhöhen

Fedex wird die Preise für Versanddienste kommendes Jahr überdurchschnittlich erhöhen. Der US-Konzern will die Tarife für die meisten seiner Services laut Mitteilung 2022 um durchschnittlich 5,9 Prozent anheben.

GM tauscht Batterien in zurückgerufenen Chevy Bolts

General Motors will Mitte Oktober mit dem Austausch fehlerhafter Batteriemodule bei seinem Elektroauto Chevrolet Bolt beginnen. Der Zulieferer LG Energy Solution habe kürzlich die Produktion von Batteriezellen in seinem Werk in Michigan wieder aufgenommen, teilte der US-Autokonzern mit.

Evergrande-Chef glaubt an rasche Überwindung der Krise

Der Chef des in Schieflage geratenen chinesischen Immobilienriesen Evergrande hat sich zuversichtlich gezeigt, die Krise bald zu überwinden können. Der Konzern werde "seinen dunkelsten Moment bald hinter sich lassen", zitieren chinesische Staatsmedien am Dienstag Gründer und CEO Xu Jiayin aus einem Schreiben an die Belegschaft des Unternehmens.

Japanische Honda-Werke arbeiten seit August mit 40 Prozent Kapazität

Wegen Lieferengpässen bei Halbleitern und anderen Fahrzeugteilen konnten die Werke des Autoherstellers Honda Motor Co. in Japan im August und September nur mit etwa 40 Prozent der geplanten Kapazität arbeiten.

Elliott Management senkt Softbank-Beteiligung - Zeitung

Der Hedgefonds Elliott Management hat einem Zeitungsbericht zufolge seine Beteiligung an der japanischen Softbank deutlich reduziert. Wie die Zeitung New York Post unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, soll der Fonds mit der Transaktion einen Gewinn von bis zu 500 Millionen US-Dollar erzielt haben. Bisher lag der Wert der Beteiligung an Softbank bei 2,5 Milliarden Dollar.

