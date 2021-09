Der Nutzfahrzeughersteller Traton wird stärker als ohnehin schon befürchtet von den Lieferengpässen bei Halbleitern belastet. Im dritten Quartal 2021 dürfte der Absatz deutlich niedriger ausfallen als geplant, teilte das Unternehmen mit.

Verbio rechnet 2021/22 mit Gewinnrückgang - Aktie rutscht ab

Der Biokraftstoffhersteller Verbio rechnet nach einem Rekordumsatz und Gewinnsprung 2020/21 dieses Jahr mit einem Dämpfer. Der operative Gewinn dürfte wegen hoher Absatz- und Rohstoffkosten sinken, stellte der SDAX-Konzern bei Vorlage ausführlicher Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr in Aussicht. Investoren reagieren schockiert, die Verbio-Aktie rutscht 13,4 Prozent auf 47,22 Euro ab.

Entain prüft Draftkings-Angebot über 16,4 Milliarden Pfund

Entain prüft ein verbessertes Übernahmeangebot von Draftkings aus den USA. Der britische Anbieter von Wett- und Glücksspielen hat nach eigenen Angaben ein Angebot von 2.800 Pence pro Aktie auf dem Tisch, 630 Pence davon sollen in bar gezahlt werden, der Rest in Draftkings-Aktien.

Flutter vergleicht sich mit Kentucky auf Zahlung von 200 Mio Dollar

Flutter Entertainment hat einen mit der Stars-Übernahme ererbten Rechtsstreit mit dem US-Bundesstaat Kentucky gegen Zahlung von weiteren 200 Millionen Dollar beigelegt. Der Commonwealth of Kentucky habe daraufhin zugestimmt, alle weiteren Maßnahmen in Bezug auf den Fall einzustellen, erklärte der britische Wett- und Online-Spielanbieter.

Iliad übernimmt UPC Poland von Liberty Global

Der französische Mobilfunker Iliad übernimmt den polnischen Kabelnetzbetreiber UPC von Liberty Global. Für einen Unternehmenswert von 7 Milliarden Zloty oder umgerechnet rund 1,5 Milliarden Euro wird UPC Poland gekauft, wie die Iliad SA mitteilte.

Schwedische Sinch kauft deutsche Messengerplattform für 48 Mio Euro

Der schwedische Cloud-Kommunikationsdienstleister Sinch übernimmt den deutschen Messengerdienst Messengerpeople für 48 Millionen Euro. Die Sinch AB, die von der Softbank Group unterstützt wird, zahlt laut Mitteilung 33,6 Millionen Euro in bar. Der Restbetrag werde mit neuen Sinch-Aktien beglichen. Die Transaktion soll im vierten Quartal 2021 abgeschlossen werden.

IPO/Gastro-IT-Anbieter Toast kommt auf Bewertung von fast 20 Mrd USD

Der US-Anbieter von Software für die Gastronomie, Toast, hat den Preis bei seinem Börsengang am Mittwoch an der New Yorker Börse auf 40 US-Dollar je Aktie festgesetzt. Das Angebot lieg damit deutlich über der angestrebten Preisspanne von 34 bis 36 Dollar. Mit fast 500 Millionen ausstehenden Aktien wird Toast damit mit fast 20 Milliarden US-Dollar bewertet und beim Börsengang rund 870 Millionen Dollar einsammeln.

