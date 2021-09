Der Rüstungskonzern und Automobilzulieferer Rheinmetall ist Teil der vom Bund und vom Land Nordrhein-Westfalen finanziell unterstützten nationalen Wasserstoff- und Brennstoffzelleninitiative.

Faurecia kassiert Ausblick 2021 wegen Chipengpass

Der Autozulieferer Faurecia hat seinen Ausblick für dieses Jahr wegen den Halbleiterengpässen gesenkt. Den Umsatz sieht der französische Konzern 2021 laut Mitteilung nun bei 15,5 Milliarden Euro und die operative Marge bei 6,0 bis 6,2 Prozent.

Reckitt Benckiser hat sich seit Ende Juli wie erwartet entwickelt

Das Geschäft des Konsumgüterkonzerns Reckitt Benckiser hat sich seit der Vorlage seiner Halbjahreszahlen am 27. Juli den Erwartungen des Managements entsprechend entwickelt.

Boeing hebt Prognose für chinesischen Luftverkehrsmarkt an

Der Luft- und Raumfahrtkonzern Boeing hat seine 20-Jahres-Prognose für den chinesischen Luftverkehrsmarkt angehoben und geht nun davon aus, dass das Land bis 2040 insgesamt 8.700 neue Flugzeuge im Wert von 1,47 Billionen US-Dollar benötigen wird, um die steigende Nachfrage nach Flugreisen zu bedienen. Zuvor hatte Boeing einen Bedarf von 8.600 Maschinen prognostiziert.

Chip-Knappheit wird mit betroffenen Firmen im Weißen Haus erörtert

Für mögliche Maßnahmen zur Lösung der weltweiten Chip-Engpässe bittet die US-Regierung betroffene Unternehmen um detaillierte Informationen über das Problem. Von einem Treffen mit Herstellern von Halbleitern und ihren Kunden, das am Donnerstag im Weißen Haus geplant ist, erwartet die Biden-Administration mehr Informationen über Lieferketten sowie die Probleme mit Angebot und Nachfrage, sagten Regierungsvertreter.

Investorin Cathie Wood: Verkaufe Tesla-Aktien bei richtigem Preis

Die Star-Investorin Cathie Wood würde ihr Paket an Tesla-Aktien durchaus verkaufen, wenn der Preis stimmt: "Wenn sich an unseren Erwartungen nichts ändern würde und wir im nächsten Jahr auf 3.000 Dollar kämen, würden wir uns wohl davon trennen", sagte Wood laut der Nachrichtenagentur Bloomberg News auf der Morningstar Investment Conference am Mittwoch.

China trifft Vorbereitung für Kollaps von Evergrande - Kreise

Chinas Behörden haben die lokalen Regierungen aufgefordert, sich auf den möglichen Zusammenbruch der China Evergrande Group vorzubereiten, wie mit den Gesprächen vertraute Beamte sagen. Die Behörden signalisieren damit, dass sie nicht bereit sind, den verschuldeten Immobilienentwickler zu retten.

Evergrande-Chef drängt Belegschaft zur raschen Wiederaufnahme der Produktion

Der Chef des hochverschuldeten chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande hat die Belegschaft dringend dazu aufgerufen, all ihre Energie in die Wiederaufnahme der Produktion zu stecken. Xu Jiayin rief über 4.000 Manager und Beschäftigte zu einem Krisentreffen zusammen, wie die Staatszeitung "China Securities" am Donnerstag berichtete.

