Der Online-Modehändler About You wird nach einem starken Wachstum im zweiten Geschäftsquartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Das Hamburger Unternehmen, das im Juni den Gang aufs Börsenparkett gewagt hat, hob den Umsatzausblick für das Gesamtjahr leicht an. Die Ergebnisprognose bleibt bestehen.

Datagroup-CEO wechselt zur HV 2022 in den Aufsichtsrat

Die Datagroup SE bekommt nächstes Jahr einen neuen Vorstandsvorsitzenden. CEO und Firmengründer Max H.-H. Schaber kündigte an, sein Amt mit Ablauf der Hauptversammlung im kommenden Jahr niederzulegen. Auf der Veranstaltung will er sich zur Wahl in den Aufsichtsrat stellen. Neuer Vorstandschef des IT-Dienstleisters wird Andreas Baresel, der seit 2018 im Vorstand sitzt und dort für den Bereich Produktion zuständig ist.

Kartellamt untersagt Funke Komplettübernahme von Ostthüringer Zeitung

Die Funke-Mediengruppe darf den Verlag der Ostthüringer Zeitung nicht vollständig übernehmen. Das Bundeskartellamt untersagte das Vorhaben. Funke sei Herausgeberin der Thüringischen Landeszeitung, deren Verbreitungsgebiet sich mit dem der Ostthüringer Zeitung teilweise überschneide.

Hapag-Lloyd beteiligt sich am Jadeweserport Wilhelmshaven

Die Reederei Hapag-Lloyd kauft sich beim Jadeweserport in Wilhelmshaven ein. Wie der Konzern mitteeilte, wird er sich mit 30 Prozent am Container Terminal Wilhelmshaven und mit 50 Prozent am Rail Terminal Wilhelmshaven beteiligen. Die restlichen Anteile hält weiterhin Eurogate.

Keine gütliche Einigung in Münchner Schadensersatzprozess um Staudammbruch

Im Zivilprozess gegen den TÜV Süd wegen eines Staudammbruchs in der brasilianischen Gemeinde Brumadinho ist keine schnelle Entscheidung über Schadensersatzzahlungen zu erwarten. Die Vorsitzende Richterin Ingrid Henn sagte am Landgericht München I nach einem ersten Austausch der Positionen: "Eine gütliche Einigung kommt nicht zustande." Die Vertreter des TÜV Süd bestritten eine Verantwortung für den Dammbruch.

Gericht macht Weg für erste Arbeiten am Fehmarnbelt-Tunnel in Deutschland frei

Das Oberverwaltungsgericht im schleswig-holsteinischen Schleswig hat den Weg für den Beginn erster Arbeiten am Fehmarnbelt-Tunnel auf der deutschen Seite freigemacht. In einem Beschluss billigte das Gericht die vorläufige Inbesitznahme von Grundstücken im Bereich des Fährhafens von Puttgarden, der für die Bauarbeiten auf deutscher Seite benötigt werden.

AP Moeller-Maersk verkauft Kühlcontainer-Geschäfte nach China

Der Reedereikonzern AP Moeller-Maersk trennt sich von Geschäften im Bereich Kühlcontainer. Das dänische Unternehmen verkauft die Maersk Container Industry Qingdao Ltd mit Sitz in China und die Maersk Container Industry A/S aus Dänemark an die chinesische CIMC für 1,08 Milliarden US-Dollar in bar.

Lego erzielt Rekordgewinn und steigert auch Halbjahresumsatz deutlich

Eine starke Nachfrage und die Wiederöffnung der Geschäfte haben Lego glänzende Geschäftszahlen beschert. Im ersten Halbjahr 2021 steigerte der dänische Hersteller seinen Nettogewinn um 140 Prozent auf 6,3 Milliarden Kronen (847 Millionen Euro). Der Umsatz legte auf 23 Milliarden Kronen zu - ein Plus von 46 Prozent.

IPO/Petershill Partners debütiert mit 4 Mrd Pfund Marktwert

Die Investmentfirma Petershill Partners legt ein milliardenschweres Debüt aufs Londoner Parkett. Wie das von Goldman Sachs abgespaltene Unternehmen mitteilte, weist es zum Börsenstart eine Marktkapitalisierung von rund 4,0 Milliarden Pfund auf.

Sanofi stellt Entwicklung von mRNA-Impfstoff ein

Trotz guter Studienergebnisse will Sanofi die Entwicklung eines Corona-Impfstoff auf Basis von Messenger-RNA nicht fortsetzen. Wie der französische Pharmakonzern mitteilte, will er sich auf eine andere Art Impfstoff, basierend auf rekombinanten Proteinen, konzentrieren.

IPO/Uhren-Portal Chronext will bis zu 200 Mio Franken einsammeln

Das Schweizer Uhren-Portal Chronext startet seinen Börsengang. Wie das Unternehmen mitteilte, rechnet es mit einem Bruttoertrag von bis zu 200 Millionen Franken. Der erste Handelstag an der SIX Swiss Exchange AG wird "am oder um" den 8. Oktober sein, die Angebotsfrist beginnt am heutigen Dienstag.

Smiths Group verkauft Medizintechnik für 2,4 Milliarden Dollar

Die britische Smiths Group verkauft ihre Medizintechnik für 2,4 Milliarden US-Dollar an das kalifornische Medizintechnikunternehmen ICU Medical. Mehr als 40 Prozent davon - 737 Millionen Pfund - soll an die Aktionäre fließen.

Ford und SK Innovation investieren Milliarden in Batterieproduktion

Ford und der südkoreanische Batteriepartner SK Innovation investieren rund 11,4 Milliarden US-Dollar in den Ausbau der Batterieproduktion und der Fertigung. Der US-Konzern plant in den USA den Bau des ersten neuen US-Montagewerks seit Jahrzehnten. Zudem sollen drei Batteriefabriken errichtet werden.

Pfizer startet klinische Studie mit mRNA-Impfstoff gegen Grippe

Pfizer hat eine klinische Studie mit einem mRNA-Impfstoff gegen Grippe gestartet. Ziel sei es, durch die Anwendung der neuen Technologie die Wirksamkeit von Grippe-Impfstoffen zu verbessern. Die Vakzine, die derzeit im Einsatz sind, haben eine Wirksamkeit von 40 bis 60 Prozent. An der Studie sollen in den USA mehr als 600 Probanden im Alter von 65 bis 85 Jahren teilnehmen.

Merck & Co vor milliardenschwerer Übernahme von Acceleron - Kreise

Der US-Pharmakonzern Merck & Co steht offenbar vor einem milliardenschweren Zukauf zur Stärkung seines Geschäfts mit Therapien für seltene Krankheiten. Merck verhandele derzeit über die Übernahme von Acceleron Pharma, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Ein Deal für Acceleron, das einen Marktwert von rund 11 Milliarden US-Dollar hat, könnte noch diese Woche verkündet werden.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2021 07:09 ET (11:09 GMT)