Den Aktionären der Deutschen Konsum Reit-AG winkt für das kommende Geschäftsjahr 2021/22, das am 1. Oktober beginnt, eine zusätzliche Dividende. Wie das auf Einzelhandelsimmobilien spezialisierte Unternehmen mitteilte, plant es eine Aufstockung der Dividende um 25 Cent, die sich aus der Hälfte des Erlöses aus dem Verkauf eines Immobilienportfolios speist.

Galeria Karstadt Kaufhof will Onlineumsatz 2021 deutlich erhöhen

Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof sieht Fortschritte beim Ausbau des Onlinegeschäfts. "2020 lagen wir noch bei 130 Millionen Euro, in diesem Jahr werden wir im Onlinehandel die Umsatzmarke von 200 Millionen Euro knacken", sagte Unternehmenschef Miguel Müllenbach der Wirtschaftswoche.

Knaus Tabbert nimmt Prognose zurück - Materialengpass belastet

Belastet von Lieferengpässen hat der Wohnwagenhersteller Knaus Tabbert die zuletzt bereits gedämpfte Jahresprognose zurückgenommen. Es bestehe eine "zunehmende Materialknappheit entlang der Lieferkette", warnte das bayerische Unternehmen. Engpässe bei Halbleitern führten zu Verzögerungen bei der Belieferung von Fahrgestellen.

Nordex erhält Auftrag von Royal Dutch Shell über 50 MW

Nordex hat von Royal Dutch Shell einen Auftrag über die Lieferung und Errichtung von 14 Windanlagen des Typs N131/3600 in den Niederlanden erhalten. Der Auftrag umfasst auch einen Service zur Wartung und Instandhaltung der Turbinen über einen Zeitraum von 15 Jahren, wie das Hamburger Unternehmen mitteilte.

Opel stoppt Produktion im Werk in Eisenach wegen Chipengpässen

Die Stellantis-Gruppe wird angesichts der Halbleiterengpässe die Produktion im Opel-Werk in Eisenach zunächst stoppen. "Es ist geplant, dass im Werk Eisenach die Produktion ab kommender Woche vorübergehend ruhen wird", teilte ein Opel-Sprecher mit. Für die Beschäftigten sei Kurzarbeit vorgesehen, um die Maßnahme sozialverträglich zu gestalten.

Alstom erhält Auftrag für Metro in Taipei über 430 Mio Euro

Die französische Alstom SA hat einen Großauftrag in Taiwan an Land gezogen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es im Rahmen eines Konsortiums mit der taiwanischen CTCI Corp den Zuschlag für die Phase-2-Erweiterung der Metro in der Hauptstadt Taipei erhalten. Das Auftragsvolumen beträgt 720 Millionen Euro, auf Alstom entfallen 430 Millionen Euro.

Eutelsat lehnt Übernahmeofferte von Patrick Drahi ab

Eutelsat Communications hat ein unaufgefordertes, unverbindliches Übernahmeangebot des Telekom- und Medien-Investors Patrick Drahi zurückgewiesen.

Diageo rechnet mit weiterer Erholung von Absatz und Margen

Der Spirituosenhersteller Diageo ist stark ins neue Geschäftsjahr gestartet. Der britische Konzern geht zudem davon aus, dass die operative Margen von der weiteren Erholung der Verkaufsmengen profitieren werden.

H&M übertrifft Erwartungen und zahlt wieder eine Dividende

Der schwedische Modehändler Hennes & Mauritz (H&M) hat im dritten Quartal von einer guten Nachfrage nach seiner Herbst-Kollektion, weniger Rabatten und seiner Kostendisziplin profitiert. Der Konzern übertraf die Erwartungen im dritten Quartal. Die Aktionäre können sich zudem über eine Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen freuen.

CNN blockiert in Australien Zugang zu eigener Facebook-Seite

Der US-Fernsehsender CNN blockiert infolge einer Gerichtsentscheidung seine Facebook-Seite für Nutzer aus Australien. Beim Zugriff auf die Seite sahen Internetnutzer mit australischer IP-Adresse am Donnerstag eine Meldung, dass der Zugang gesperrt sei.

Sinch übernimmt Pathwire für 1,9 Milliarden Dollar

Sinch AB erwirbt das texanische Unternehmen Pathwire, den Betreiber einer Cloud-basierten E-Mail-Versandplattform. Das schwedische Unternehmen, das Firmen weltweit verschiedenste Formen des direkten Kundenkontakts über mobile Endgeräte ermöglicht, einigte sich mit Pathwire auf einen Kaufpreis von 925 Millionen Dollar in bar sowie zusätzlich 51 Millionen Sinch-Aktien, wie Sinch in Stockholm mitteilte. Zum Schlusskurs der Sinch-Aktie vom Mittwoch werde Pathway dadurch mit insgesamt 1,9 Milliarden Dollar bewertet.

Weltraumflieger von Virgin Galactic darf wieder abheben

Das Unternehmen Virgin Galactic des britischen Milliardärs Richard Branson hat grünes Licht für weitere Weltraumflüge erhalten. Die US-Flugaufsicht FAA habe nach einem Sicherheitscheck das Anfang September verhängte Startverbot aufgehoben, erklärte das Unternehmen am Mittwoch.

