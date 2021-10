Der Spezialchemiekonzern Evonik will den Standort Lülsdorf wegen des regulatorisch verordneten Auslaufens der Alkoholate-Produktion mittelfristig abgeben. Wie die Gesellschaft mitteilte, sollen bis zum kommenden Frühjahr weitere Maßnahmen ausgearbeitet werden. Evonik strebt zwar die Abgabe des gesamten Standorts an einen neuen Eigentümer an, kann sich aber auch Verkäufe von Teilgeschäften an verschiedene Interessenten vorstellen.

ENBW will Kohle-Kraftwerksblock RDK7 zur Stillegung anmelden

Der Kraftwerksbetreiber ENBW treibt seinen Kohleausstieg voran und meldet den Kohle-Kraftwerksblock RDK 7 in Karlsruhe bis Mitte 2022 zur Stilllegung an.

Prosieben-Tochter Nucom verkauft Amorelie an die EQOM Group

Die Prosiebensat1 Media SE trennt sich vom Erotikversandhändler Amorelie. Wie der Konzern mitteilte, verkauft die Tochter Nucom die von ihr gehaltenen 98 Prozent der Anteile an die EQOM Group, laut Prosieben "einer der größten Akteure auf dem Markt für Sexual-Wellness in Europa".

Nordex erhält Auftrag über 99,5 MW aus Irland

Nordex hat einen Auftrag über 99,5 MW von Oweninny Power DAC, einem Joint Venture von ESB und Bord na Mona, aus Irland erhalten. Der Auftrag umfasse die Lieferung und Errichtung von 31 Anlagen des Typs N117/3600 mit einer gedrosselten Nennleistung von je 3,21 MW sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit Wartung und Instandhaltung der Turbinen über einen Zeitraum von 15 Jahren, wie das Hamburger Unternehmen mitteilte.

Credit Agricole bestätigt Gespräche über Credit-du-Maroc-Verkauf

Die französische Großbank Credit Agricole hat Gespräche mit dem marokkanischen Unternehmen Holmarcom über einen möglichen Verkauf ihrer Tochtergesellschaft Credit du Maroc bestätigt. Zuvor hatte es entsprechende Marktgerüchte gegeben.

Neuer Leiter des Risikoausschusses bei Credit Suisse ernannt

Der Risikoausschuss des Verwaltungsrats der Credit Suisse hat einen neuen Vorsitzenden. Wie die Schweizer Bank mitteilte, wurde Axel Lehmann zum Leiter des Ausschusses ernannt, nachdem er auf einer außerordentlichen Hauptversammlung mit 98,87 Prozent der Stimmen in den Verwaltungsrat gewählt worden war.

ING kündigt 1,74 Mrd Euro schweres Aktienrückkaufprogramm an

Die ING Groep NV will für bis zu 1,74 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen. Wie die niederländische Bank mitteilte, soll das Programm am 5. Oktober beginnen und voraussichtlich am 5. Mai 2022 enden.

Renault erhält Sonderzahlung von Bankentochter von 930,6 Mio EUR

Der Autobauer Renault SA kann sich auf eine Sonderzahlung von 930,6 Millionen Euro von ihrer Finanzierungstochter RCI Banque SA freuen, nachdem die Dividendenbeschränkungen der Europäischen Zentralbank aufgehoben wurden. Die 100-prozentige Bankentochter Renault teilte am Freitag mit, die Zahlung aus einbehaltenen Gewinnen steht im Einklang mit den Unternehmensplänen, die zum Jahresanfang kommuniziert worden seien.

Beschäftigte von United Airlines lassen sich angesichts drohender Kündigung impfen

Wer sich nicht impfen lässt, muss gehen: Angesichts einer drohenden Kündigung entscheiden sich offenbar viele Beschäftigte der US-Fluggesellschaft United Airlines doch für eine Corona-Schutzimpfung. Das Unternehmen teilte am Donnerstag mit, es werde weniger Angestellte entlassen als bisher angekündigt - die Zahl sinke von 593 auf 320.

