Nach dem Anstieg am Vortag geht es für die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen wieder etwas nach unten. Nach Einschätzung der Erste Group könnten die Markterwartungen hinsichtlich der Zukunft von PEPP und TLTRO3 im vierten Quartal das Emissionsgeschehen am Primärmarkt maßgeblich beeinflussen. Erwarten Emittenten eine signifikante Verschlechterung der Refinanzierungskonditionen im kommenden Jahr, könnte das laufende Quartal noch für Pre-Funding genutzt werden. Nähere Informationen, insbesondere zur Zukunft des PEPP, seien von der EZB allerdings erst im Dezember zu erwarten. Das Emissionsfenster wäre dann schon stark eingeschränkt. Aufgrund der regen Emissionstätigkeit in den ersten neun Monaten des Jahres dürften viele Emittenten ausreichend Flexibilität für den Rest des Jahres haben. Bei den Corporate-Emissionen wurden in den ersten neun Monaten rund 80 Prozent des Vergleichswerts von 2020 erreicht. Im Vorjahr war der Finanzierungsbedarf im Corporate Segment pandemiebedingt untypisch hoch.

BMW Group verkauft im 3. Quartal weniger

Der Premiumautobauer BMW hat in den ersten neun Monaten seinen Absatz zwar um 17,9 Prozent verbessert, im dritten Quartal zeigte sich allerdings ein Rückgang. Aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit von Halbleiter-Komponenten hat BMW nach eigenen Angaben vereinzelt Anpassungen des Produktionsprogramms vorgenommen.

RWE und PPC gründen JV für Erneuerbare Energien in Griechenland

RWE und der griechische Versorger PPC bündeln ihre Kräfte für Erneuerbare Energien in Griechenland mit einem Gemeinschaftsunternehmen zur Entwicklung großer Solarprojekte mit einer Gesamtkapazität von bis zu zwei Gigawatt. PPC Renewables werde neun Solarentwicklungsprojekte mit einer Gesamtleistung von bis zu 940 Megawatt beisteuern, die in der nordgriechischen Region Westmakedonien auf dem Gelände des ehemaligen Braunkohletagebaus Amyntaio entstehen sollen.

Vonovia hält nach erster Frist 60,3 Prozent an Deutsche Wohnen

Beim Milliardendeal in der deutschen Immobilienbranche hat sich Vonovia mit seinem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot 60,30 Prozent der Stimmrechte an der Deutsche Wohnen gesichert. Das Geld für die angedienten Aktien werde voraussichtlich bis zum 14. Oktober an die Depotbanken der Verkäufer fließen, teilte der Wohnimmobilienkonzern nach Ablauf der regulären Annnahmefrist in Bochum mit.

Bahn will mit neuen Sprinterverbindungen Fliegen unattraktiv machen

Die Bahn will mit neuen Sprinterverbindungen Inlandsflüge unattraktiver machen: Auf acht der zehn stärksten innerdeutschen Flugstrecken biete die Bahn ab 2022 eine "schnelle und umweltfreundliche Alternative zum Flugzeug", teilte der Konzern am Donnerstag mit.

Nordex Group erhält Auftrag aus der Ukraine

Nordex hat einen Auftrag aus der Ukraine gewonnen. Für die Unternehmensgruppe Eco-Optima liefere man zehn Turbinen des Typs N149/5.X für den 54,6-MW-Windpark "Skolivska", teilten die Hamburger am Donnerstagmorgen mit. Der Auftrag umfasse zudem einen Service-Vertrag für die Wartung der Anlagen über einen Zeitraum von 15 Jahren.

Carlyle plant Delisting-Angebot für Schaltbau

Die Münchener Schaltbau Holding soll nach der mehrheitlichen Übernahme durch die Beteiligungsgesellschaft Carlyle von der Börse genommen werden. Deren Übernahmevehikel Voltage Bidco kündigte jetzt ein Delisting-Angebot für die verbliebenen Aktionäre an. Noch vor dessen Annahmefirst solle Schaltbau dann den Widerruf der Zulassung der Schaltbau-Aktien zum Handel im regulierten Markt beantragen.

Stabilus beteiligt sich an Motion-Control-Firma Synapticon

Stabilus treibt seine Digitalisierungsstrategie im Bereich Motion Control voran und geht eine Partnerschaft mit dem Technologieunternehmen Synapticon ein. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Stabilus nach eigenen Angaben über eine Kapitalerhöhung einen Minderheitsanteil an Synapticon zeichnen.

Shell sieht im 3Q bessere Entwicklung als im Vorjahr

Der Öl- und Gaskonzern Royal Dutch Shell rechnet für das dritte Quartal mit einer besseren Entwicklung als im Vorjahr. Allerdings sollten die Schäden aus dem Hurrikan Ida den Gewinn um 400 Millionen US-Dollar geschmälert haben.

Moderna will Impfstoff-Produktion in Afrika aufbauen

Moderna will für bis zu 500 Millionen Dollar eine neue Produktionsanlage in Afrika errichten, um dort das Covid-19-Vakzin und andere Impfstoffe zu produzieren, die auf dem Kontinent fehlen. Geplant ist eine hochmoderne Anlage, in der jährlich bis zu 500 Millionen Dosen auf Basis der Technologie der sogenannten Boten-RNA hergestellt werden können.

