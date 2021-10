Autostore Holdings, ein norwegischer Anbieter von Roboter- und Softwaretechnologie, peilt mit seinem Börsengang in Oslo eine Marktbewertung zwischen 90 und 103 Milliarden norwegischen Kronen (9 bis 10,3 Milliarden Euro) an. Das geht implizit aus der Preisspanne von 27 und 31 Kronen hervor, zu der Autostore bis zu 100 Millionen neue Aktien verkaufen will.

Essilorluxottica startet Übernahme der restlichen Grandvision-Aktien

Die Essilorluxottica SA will den niederländischen Brillenhändler Grandvision vollständig übernehmen und hat dazu ein Kaufangebot für alle Aktien vorgelegt, die der Optikkonzern noch nicht besitzt.

Cat Rock Capital erhöht Beteiligung an Lieferando-Mutter Just Eat

Ein aktivistischer Investor hat seine Beteiligung bei dem Essenslieferanten Just Eat Takeaway aufgestockt. Wie aus einer regulatorischen Mitteilung des niederländischen Lieferando-Mutterkonzerns hervorgeht, hat der US-Investor Cat Rock seinen Anteil auf 5,13 von 4,23 Prozent erhöht. Die Beteiligung ist aktuell 725 Millionen Euro wert.

OMV steigert Förderung und verdient mit Raffinerie deutlich mehr

Der österreichische Ölkonzern OMV hat im dritten Quartal mehr Öl und Gas produziert als im Vorjahreszeitraum. Die durchschnittliche tägliche Produktion lag bei 470.000 Barrel Ölaquivalent (boed), nachdem sie im Vorjahreszeitraum 444.000 Barrel betragen hatte, wie das Unternehmen mitteilte. Im Vorquartal lag die Förderung mit 490.000 Barrel allerdings noch höher.

Bafin installiert Sonderbeauftragten bei russischer Staatsbank

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat die VTB Bank (Europe) SE dazu aufgefordert, angemessene interne Sicherungsmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ergreifen. Um die Umsetzung dieser Maßnahmen zu überwachen, bestellte die Bafin mit sofortiger Wirkung einen Sonderbeauftragten, wie sie am Freitag mitteilte.

Chinas Marktaufsicht bestraft Dienstleister Meituan mit 460 Mio Euro

China hat den Online-Dienstleister Meituan mit einer Geldstrafe von 3,44 Milliarden Yuan (460 Millionen Euro) belegt. Die oberste Marktaufsichtsbehörde des Landes befand, Meituan habe seine marktbeherrschende Stellung missbraucht, indem es Händler, die seine Plattform nutzen wollten, zur Unterzeichnung von Exklusivitätsvereinbarungen gezwungen hat. Die Staatliche Verwaltung für Marktregulierung (SAMR) hatte die Praktiken des Unternehmens seit April unter die Lupe genommen.

