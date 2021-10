Für den deutschen Energiekonzern Uniper baut der Flüssiggas-Terminalbetreiber Gate im Hafen von Rotterdam seine Importkapazitäten weiter aus. Investiert werde in eine weitere Kapazitätserweiterung von jährlich 1,0 Milliarden Kubikmeter im Rahmen der Zusammenarbeit mit Uniper. Ab Oktober 2024 solle die zusätzliche Ausspeisekapazität zur Verfügung stehen.

ZALANDO

Der Onlineversandhändler Zalando startet gemeinsam mit dem Londoner Startup Save Your Wardrobe einen Reparaturservice für Kleidungsstücke in Berlin. Seit Montag können Kundinnen und Kunden über das Logistiknetzwerk von Zalando beschädigte Kleidungsstücke an regionale Reinigungsbetriebe, Schuster oder Änderungsschneidereien abgeben. So sei es beispielsweise möglich, "einen abgenutzten Schuhabsatz zu erneuern, eine Vintage-Tasche zu reparieren oder eine Hose zu kürzen", erklärte Zalando.

EDF

Pod Point, ein britischer Anbieter von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, erwägt einen Börsengang in London. Das Unternehmen mit Sitz in der britischen Hauptstadt, das mehrheitlich dem französischen Stromriesen EDF gehört, kündigte für den Fall einer positiven Entscheidung den Verkauf von alten und neuen Aktien sowie einen Streubesitz von mindestens 25 Prozent an. EDF dürfte überdies die Mehrheit von Pod Point behalten.

EMERSON/ASPENTECH

Der US-Mischkonzern Emerson Electric will angesichts der wachsenden Nachfrage nach Industrietechnologie zwei seiner Industriesoftwaregeschäfte mit der Aspen Technology Inc fusionieren. Die rund 11 Milliarden US-Dollar schwere Transaktion in bar und Aktien würde Aspentech mit rund 160 Dollar pro Aktie bewerten, wie Unternehmensvertreter sagten. Die Aspentech-Aktionäre sollen für jede Aktie 87 Dollar in bar und 0,42 Aktien des fusionierten Unternehmens erhalten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2021 06:49 ET (10:49 GMT)