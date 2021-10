Die Gesco AG soll im nächsten Jahr in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, kurz SE) umgewandelt werden. Einen entsprechenden Beschluss fassten jetzt Vorstand und Aufsichtsrat der Beteiligungsgesellschaft. Die Aktionäre müssen noch zustimmen. Das Votum soll auf der ordentlichen Hauptversammlung 2022 eingeholt werden.

VEGANZ

Der Hersteller veganer Produkte Veganz treibt seinen Börsengang voran. In den nächsten Monaten sei ein IPO in Deutschland und eine Privatplatzierung von Aktien in bestimmten anderen Ländern geplant. Dabei sollen sowohl neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung als auch bestehende Aktien angeboten werden. Angestrebt werden ein Bruttoemissionserlös von rund 35 Millionen Euro und eine Notierung im Segment Scale im Freiverkehr der Frankfurter Börse.

IKEA

Die schwedische Möbelhauskette Ikea will im Winter ein Pop-Up-Ladenkonzept in zwei deutschen Innenstädten testen. Am 1. November eröffnet ein Ikea-Geschäft in Wolfsburg, Anfang 2022 soll ein zweiter Laden in Ravensburg folgen. Die Möbelkette will so "erreichbarer" werden.

JUST EAT TAKEAWAY

Just Eat Takeaway.com hat im dritten Quartal die Zahl der Bestellungen um ein Viertel gesteigert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die Amsterdamer Online-Essens-Lieferplattform.

QUALCOMM

Der US-Chipkonzern Qualcomm will auch in Zukunft in großem Stil eigene Aktien zurückkaufen. Das Board der Qualcomm Inc genehmigte laut Mitteilung einen Aktienrückkauf im Volumen von 10 Milliarden US-Dollar. Einen konkreten Zeitraum für das Programm gibt es nicht. Aus einer früheren Genehmigung für Rückkäufe eigener Anteile sei zudem noch ein Volumen von 900 Millionen Dollar offen, so das Unternehmen weiter.

VATTENFALL

Vattenfall will die Rotorblätter von Windkraftanlagen nach Ende ihrer Nutzungsdauer stärker wiederverwenden und hat sich entsprechende Ziele gesetzt. Ab sofort soll die Ablagerung ausgemusterter Rotorblätter auf Deponien bei eigenen Windparks verboten werden sowie 100 Prozent der stillgelegten Rotorblätter wiederverwendet, recycelt oder verwertet werden. Bis 2025 strebt die Vattenfall Group AB für Rotorblätter bei Windturbinen eine Recyclingquote von 50 Prozent und bis 2030 eine Recyclingquote von 100 Prozent an.

ZUMTOBEL

Der Leuchtmittelhersteller Zumtobel will die Profitabilität in den kommenden Jahren deutlich verbessern. Im Geschäftsjahr 2024/25 soll die EBIT-Marge in der Größenordnung von 6 bis 8 Prozent liegen, wie das Unternehmen mitteilte. Für das laufende Geschäftsjahr per Ende April rechnen die Österreicher mit einer Rendite von 4 bis 5 Prozent. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren: Zumtobel plant weiterhin eine Ausschüttung von 30 bis 50 Prozent des Nettogewinns.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2021 06:55 ET (10:55 GMT)