2G Energy hat im dritten Quartal neue Aufträge mit einem Volumen von 43,8 Millionen Euro verbucht, rund 70 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Auftragsbestand übertreffe nach vorläufigen Zahlen den Höchststand von Ende August 2018. Die Dynamik kommt dabei vor allem aus dem Ausland. In Deutschland, dem umsatzstärksten Markt des Unternehmens, wuchs das Orderbuch um 30 Prozent.

Knaus Tabbert investiert 50 Millionen in Kapazitätserweiterung

Der Wohnwagenhersteller Knaus Tabbert investiert am Hauptsitz rund 50 Millionen Euro in den Bau einer neuer Produktionshalle. Mit dem größten Neubauprojekt in der Unternehmensgeschichte wird die Produktionskapazität des Standorts "signifikant erweitert". Ab dem vierten Quartal 2022 soll die neue Produktionshalle im ostbayerischen Jandelsbrunn Seitenwände, Dächer, Böden, Bug- und Heckteile herstellen.

Spac für ESG-Tech-Unternehmen will an die Börse Frankfurt

Die GFJ ESG Acquisition I SE will an die Börse. Dahinter steht eine Luxemburger zweckgebundene Akquisitionsgesellschaft (Spac) für Unternehmen mit Fokus auf nachhaltigen Technologien. Über eine bis Freitag laufende Privatplatzierung sollen bei institutionellen Investoren mindestens 125 Millionen Euro eingesammelt und die Notierung an der Börse Frankfurt eingeleitet werden.

Nokia wird Japans 5G-Gemeinschafts-Netz mit aufbauen

Nokia wird Japans 5G-Netz mit aufbauen. Wie der finnische Telekommunikationskonzern mitteilte, wurde er von den japanischen Mobilfunkbetreibern Softbank und KDDI als einer von mehreren Konzernen dafür ausgewählt. Japans gemeinschaftlich genutztes 5G-Netz soll Dienste sowohl für Softbank- als auch für KDDI-Kunden bereitstellen.

Tomtom verzeichnet Verlust und senkt Prognose

Belastet von Lieferverzögerungen hat der Navigationsgeräte-Hersteller Tomtom im dritten Quartal einen Verlust verzeichnet und sich pessimistischer für das Gesamtjahr geäußert. Der Free Cashflow bezogen auf den Umsatz wird 2021 nur bei rund 2 Prozent statt wie zuvor erwartet 5 Prozent liegen. Den Umsatzausblick bekräftigte das Unternehmen mit 500 Millionen bis 530 Millionen Euro.

Publicis hebt nach Wachstum im dritten Quartal Jahresprognose an

Der Werbekonzern Publicis hat seine Prognose für das organische Umsatzwachstum 2021 wegen der zuletzt starken Nachfrage nach digitalen Marketingdienstleistungen angehoben. Das Unternehmen rechnet für das laufende Jahr nun mit einem organischen Umsatzwachstum von 8,5 bis 9 Prozent, nachdem bisher ein Wachstum von 7 Prozent prognostiziert worden war. Publicis hob überdies seine Prognose für die operative Marge an.

Unitedhealth hebt Jahresprognose an

Die Unitedhealth Group hat ihre Gewinnschätzung für das laufende Geschäftsjahr angehoben und zugleich erklärt, dass die Erwartungen im Hinblick auf die Folgen von Covid-19 auf das Ergebnis unverändert geblieben sind. Der US-Krankenversicherer aus Minnesota rechnet nun mit einem bereinigten Gewinn von 18,65 bis 18,90 US-Dollar pro Aktie.

Gitlab-Aktien werden zu je 77 Dollar verkauft

Der US-Softwareentwickler Gitlab verkauft seine neuen Aktien zum Start an der Börse zu 77 Dollar pro Stück - also deutlich über der zuletzt noch angehobenen Preisspanne von 66 bis 69 Dollar. Sofern die Konsortialbanken ihre Kaufoption ausüben, kommt das Unternehmen damit auf eine anfängliche Marktkapitalisierung von 11,05 Milliarden Dollar.

October 14, 2021 06:56 ET (10:56 GMT)