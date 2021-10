Telefonica verkauft sein Mobilfunkgeschäft in El Salvador für 144 Millionen Dollar (umgerechnet 125 Millionen Euro) an General International Telecom. Der Preis entspreche dem Siebenfachen des operativen Gewinns vor Abschreibungen (OIBDA) von Telefonica Moviles El Salvador vom vergangenen Jahr. Der Verkauf sei Teil des laufenden Portfoliomanagements. Telefonica hält 60 Prozent an der Holding Telefonica Centroamerica Inversiones, bei der Telefonica Moviles El Salvador angesiedelt ist, der Rest gehört Corporacion Multi Inversiones.

TOYOTA

Toyota Motor wird seine Fertigung im November um 15 Prozent oder rund 150.000 Fahrzeugen verringern. Ursächlich seien neben den Chip-Knappheiten auch die aktuellen Probleme mit Stromversorgung in China, schreibt die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei ohne Angaben von Quellen. Ungeachtet dessen halte der Autokonzern an seinem Ziel fest, 9 Millionen Fahrzeuge im laufenden Geschäftsjahr zu produzieren, das bis Ende März 2022 läuft.

===

