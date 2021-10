Ericsson hat im dritten Quartal überraschend seinen Gewinn gesteigert. Ein starker Absatz von 5G-Netz-Ausrüstung in Nordamerika, Europa und Lateinamerika konnte kräftige Umsatzverluste in China ausgleichen. Der schwedische Telekommunikationsausrüster meldete einen den Aktionären zurechenbaren Nettogewinn von 5,75 Milliarden Kronen (575 Millionen Euro), verglichen mit 5,35 Milliarden Kronen im Vorjahreszeitraum.

IBERDROLA

Iberdrola will über seine Tochter Scottishpower 6 Milliarden Pfund in den Bau weiterer Windenergieanlagen in der britischen Nordsee investieren. Es handelt sich um die weltweit größte einzelne Projektinvestition des spanischen Stromversorgers.

SKAN GROUP

Die Skan Group geht am 28. Oktober an die Börse in der Schweiz. Das in Allschwil, Basel-Land, beheimatete Medizintechnikunternehmen erhofft sich einen Bruttoerlös von 90 Millionen Schweizer Franken. Dabei sollen bis zu 2.045.455 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie 2.768.506 bestehende Aktien platziert werden. Die Titel werden seit Montag bis zum 26. Oktober in einer Preisspanne von 44 bis 55 Franken angeboten.

XIAOMI

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi will im ersten Halbjahr 2024 in die Massenfertigung von Elektroautos einsteigen. Wie Xiaomi-Chef Lei Jun bei einer Investorenveranstaltung ankündigte, soll Xiaomis erste E-Auto-Fabrik in Peking entstehen. Nach Leis Angaben macht Xiaomi beim Thema Elektroautos schneller Fortschritte als erwartet. Weiter unklar ist allerdings, ob der Elektronikkonzern die E-Autos selbst herstellen oder sich dazu mit einem etablierten Hersteller zusammentun will.

