Der Fernbuslinien-Betreiber Flixmobility kauft in den USA die legendären Greyhound Lines und wird damit die Nummer eins auf dem nordamerikanischen Markt. Das Mutterunternehmen von Flixbus übernimmt von der britischen First Group, die sich damit vollständig aus den USA zurückzieht, die Busse nebst Fahrern und die Marke Greyhound. Immobilien und Pensionsverpflichtungen gehören nicht zu dem Paket, wie aus einer Mitteilung der First Group hervorgeht. Auch das kanadische Geschäft wird von First Group geschlossen.

FRAPORT

Flughafenbetreiber Fraport hat einen Schuldschein mit vier Tranchen und einem Gesamtvolumen in Höhe von 500 Millionen Euro bei Investoren platziert. Das Emissionsvolumen sei aufgrund einer sehr starken Nachfrage aus dem In- und Ausland aufgestockt worden, teilte die Fraport AG mit. Ursprünglich war ein Emissionsvolumen von lediglich 200 Million Euro vorgesehen gewesen. Die Emission erfolgte am unteren Ende der Preisspanne. Die Laufzeiten betragen fünf beziehungsweise siebeneinhalb Jahre.

GFT TECHNOLOGIES

Wegen "strukturell höhere Nachfrage nach margenstarken neuen Digitalisierungslösungen" hebt der IT-Dienstleister GFT Technologies zum dritten Mal in diesem Jahr seine Prognose an. Der Auftragseingang liege über den Erwartungen und erlaube eine Konzentration auf margenstärkere Projekte, teilte das Unternehmen in Stuttgart mit. Zugleich sei es gelungen, den Anstieg der Verwaltungskosten stärker als geplant zu begrenzen.

AMADEUS FIRE

Der Personaldienstleister Amadeus Fire hat nach einem dynamischer als erwarteten dritten Quartal die Gewinnprognose für das Gesamtjahr erneut angehoben. Beim operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operativen EBITA) rechnet der SDAX-Konzern 2021 nun mit mehr als 65 Millionen Euro, zum Halbjahr hatte das Unternehmen die Erwartungen auf mehr als 60 Millionen Euro angehoben, was den Angaben zufolge eine Steigerung von mehr als 50 Prozent zum Vorjahr implizierte.

ANGLO AMERICAN

Anglo American hat die Förderung von Metallen, Kohle und Diamanten im dritten Quartal um 2 Prozent gesteigert. Der Bergbaukonzern nahm die Zahlen aber zum Anlass, um die Förderziele 2021 für Diamanten, Kupfer und Eisenerz auf das untere Ende der genannten Spannen einzuengen.

BARCLAYS

Die britische Bank Barclays hat im dritten Quartal sowohl Gewinn als auch Einnahmen gesteigert. Das Kreditinstitut übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich. Die Bank steigerte ihr Ergebnis vor Steuern auf 1,96 Milliarden Pfund von 1,15 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten in einem von der Bank selbst zusammengestellten Konsens 1,6 Milliarden prognostiziert.

DOW

Der US-Chemiekonzern Dow hat im dritten Quartal von massiven Preiserhöhungen profitiert. Das Unternehmen schaffte nach einer kräftigen Steigerung des Umsatzes den Sprung zurück in die schwarzen Zahlen.´Die Dow Inc erzielte in den drei Monaten bis Ende September einen Nettogewinn von 1,68 Milliarden US-Dollar nach einem Verlust von 25 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie stieg auf 2,75 Dollar von 50 Cent. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 2,56 Dollar gerechnet.

ENCAVIS

Der Solar- und Windparkinvestor Encavis kauft weiter zu. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, erwirbt es den Solarpark Groß Behnitz mit einer Kapazität von 25 Megawatt vom Entwicklungspartner Sunovis. Einen Preis nannte Encavis nicht.

JUST EAT

Der Essenslieferdienst Just Eat Takeaway.com hat neue Ziele ausgegeben und die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Wie der Amsterdamer Konzern mitteilte, strebt er längerfristig eine bereinigte EBITDA-Marge von mindestens 5 Prozent bezogen auf sein Bruttotransaktionsvolumen an.

NOVARTIS

Novartis hat mit Biontech eine Vereinbarung unterzeichnet, um in einer weiteren Novartis-Anlage die Produktion des Covid-19- Impfstoffs von Biontech und Pfizer zu unterstützen. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, wird er die Abfüllung des Impfstoffs, also die Überführung der Impfstoffsubstanz in Fläschchen unter sterilen Bedingungen, ab der ersten Hälfte 2022 in seiner Anlage in Ljubljana, Slowenien, durchführen. Mindestens 24 Millionen Impfstoffdosen sollen dort abgefüllt werden, so das Unternehmen.

PERNOD RICARD

Pernod Ricard hat im ersten Geschäftsquartal 2021/22 (per Ende September) seine Umsätze stark gesteigert und dabei von einer dynamischen Entwicklung im Geschäft mit Gastronomie/Hotellerie/Catering, im Einzelhandel und in allen Regionen profitiert.

RELX

Der britische Medienkonzern Relx plc hat seinen Umsatz in den ersten neun Monaten gesteigert. Mit Blick auf das Gesamtjahr wird das Unternehmen etwas zuversichtlicher. Die bereinigten Wachstumsraten von Umsatz und operativem Gewinn sollen im Gesamtjahr nun oberhalb der historischen Trendniveaus liegen. Bisher war Relx von einem Wachstum "leicht" oberhalb der historischen Trendniveaus ausgegangen.

RTL

Die RTL Group will ihre Ad-Tech-Geschäfte in Europa mit einer Partnerschaft stärken. Wie die Bertelsmann-Tochter mitteilte, geht sie zu diesem Zweck eine Kooperation mit dem Werbetechnologie-Anbieter Amobee ein. Es geht in dieser "TechAlliance" um zielgerichtete TV-Werbung.

SAP

Ein Jahr nach dem drastischen Strategiewechsel mit dem klaren Fokus Cloud sieht sich der Softwarekonzern SAP durch die Nachfrage der Kunden und die Finanzzahlen bestätigt. Die vollständigen Ergebnisse zum dritten Quartal unterstreichen die Fortschritte mit über den Prognosen liegenden Kennziffern und einem - zum dritten Mal in diesem Jahr - angehobenen Ausblick für das Gesamtjahr. Die vor neun Tagen vorab veröffentlichten Kernzahlen wurden jetzt bestätigt.

SOFTWARE AG

Das Wachstumstempo bei der Software AG hat sich im dritten Quartal verlangsamt. Der operative Gewinn blieb weitgehend stabil, womit die Marge sank, wie aus den vollständigen Zahlen zum dritten Quartal hervorgeht. Am späten Montagabend hatte die Software AG ihren Ausblick für die Wachstumssparte Digital Business gesenkt, für den Bereich Adabas & Natural (A&N) dagegen erhöht. Auch die Margenprognose wurde angehoben.

UNILEVER

Unilever hat seinen Umsatz im dritten Quartal dank guten Wachstums in den wichtigen Märkten USA, China und Indien sowie mit Hilfe einer positiven Entwicklung der Online-Vertriebskanäle sowie Wachstums der Konzernmarken gesteigert. Der britisch-niederländische Konsumgüterhersteller, zu dem bekannte Marken wie Ben & Jerry's (Eiscreme) und Dove (Seife) gehören, verbuchte einen Anstieg der zugrunde liegenden Einnahmen um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 13,5 Milliarden Euro.

VOLVO

Der Lkw-Hersteller Volvo hat im dritten Quartal dank einer starken Nachfrage Umsatz und Gewinn gesteigert und dabei die Prognosen übertroffen. Der schwedische Konzern warnte jedoch vor anhaltenden Produktionsausfällen aufgrund von Bauteilknappheit.

WEWORK

Wework nimmt einen weiteren Anlauf für die angestrebte Börsennotierung. Dieses Mal hat sich der Anbieter von Büroflächen und Coworking Spaces für Selbstständige und Firmen mit einer bereits börsennotierten Zweckgesellschaft (Spac) namens BowX Acquisition zusammengeschlossen. Der erste Handelstag der Firma, die in dem Deal mit 8 Milliarden US-Dollar bewertet wird, ist am Donnerstag an der New York Stock Exchange.

ZUR ROSE

Die Schweizer Online-Apotheke Zur Rose regelt die Nachfolge in Verwaltungsrat und Vorstand. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der Verwaltungsrat Mitgründer und CEO Walter Oberhänsli als Präsident des Gremiums nominiert. Seine Nachfolge als Vorstandschef wird Walter Hess, aktuell Deutschlandchef und CEO der Tochter Docmorris, antreten.

