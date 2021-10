Air Liquide hat angesichts der Dynamik in der Elektronikindustrie im dritten Quartal mehr umgesetzt als erwartet. Der Konzernumsatz belief sich auf 5,83 Milliarden Euro und lag damit rund 17 Prozent über dem Vorjahreswert, wie das Industriegaseunternehmen mitteilte. Auf vergleichbarer Basis habe das Wachstum 7,1 Prozent betragen. Weiter erholt hat sich auch die größte Konzernsparte mit Gasen und Diensten für die Industrie, deren Einnahmen von 4,78 auf 5,59 Milliarden Euro stiegen.

Die LSE hat im dritten Quartal von Ergebnissteigerungen in allen Geschäftsbereichen profitiert. Wie die London Stock Exchange Group plc mitteilte, stiegen die Gesamteinnahmen - abzüglich Recoveries - im Quartal um 7,6 Prozent auf 1,69 Milliarden britische Pfund.

Mattel hat im abgelaufenen Quartal den Gewinn deutlich und überproportional zum Umsatz gesteigert und die Erwartungen der Wall-Street-Analysten übertroffen. Dabei profitierte der Spielzeughersteller von anziehender Nachfrage nach Action-Figuren, Spielen, Puppen und Spielzeugautos. In Erwartung eines starken Weihnachtsgeschäfts hob die Mattel Inc. ihre Umsatzprognose für das Gesamtjahr an.

Regeneron Pharmaceuticals und Sanofi gaben am Freitag bekannt, dass eine Phase-3-Studie mit ihrem Blockbuster-Ekzemmedikament Dupixent bei der chronischen Hauterkrankung Prurigo nodularis die primären und alle sekundären Endpunkte erreicht hat.

Die Remy Cointreau SA hat im zweiten Geschäftsquartal mehr umgesetzt als intern erwartet. Der französische Spirituosenkonzern strebt auf dieser Basis im Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende März) ein stark steigendes Betriebsergebnis an. Im Zeitraum Juli-September kletterten die Einnahmen währungsbereinigt um 24 Prozent, wodurch sich für das erste Halbjahr ein Plus von 52 Prozent auf 645,3 Millionen Euro ergab.

Renault hat im dritten Quartal weniger umgesetzt. Der Autoabsatz war infolge von Produktionsstillständen und Halbleiterknappheit deutlich rückläufig. Wie der französische Autohersteller mitteilte, rechnet er für den Rest des Jahres aufgrund dessen mit weiteren Produktionsausfällen, bekräftigte aber seine Prognose für die Gewinnmarge im Gesamtjahr.

Die Autoholding Stellantis hat auch mit dem Elektronikkomponentenhersteller Samsung SDI eine Absichtserklärung zur Herstellung von Batteriezellen und -modulen für Nordamerika geschlossen. Der Schritt ist Teil des Plans von Stellantis, 40 Prozent seiner US-Verkäufe bis 2030 mit Elektroautos zu bestreiten.

